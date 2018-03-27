Гурт «O.Torvald» вперше дав концерт у Празі

Українські рокери гурту «O.Torvald» вперше виступили із сольним концертом у Чехії. До Праги вони привезли свій новий альбом «Бісайди». Торішні представники України на «Євробаченні», які є хедлайнерами чи не на кожному українському фестивалі, зіграли у незвичному форматі – невеличкому клубі, який був забитий їхніми українськими шанувальниками. Улюблений гурт зі сцени відпускати не хотіли, тож гурт «O.Torvald» тричі виходив на біс. Наступний виступ гурту в рамках європейського туру, до якого входять Польща, Німеччина, Чехія та Австрія, відбудеться у Відні.

​Популярний в Україні полтавський рок-гурт «O.Torvald» має довгий музичний шлях у 13 років. На ньому безліч музичних фестивалів в Україні, серед яких, зокрема, Prosto Rock (виступали спільно з Linkin Park та Garbage), «Краще Місто» (із Evanescence, The Rasmus), «Захід», Ekolomyja (в Польщі) та на фестивалі Global Gathering.

Бути гостем закордонних лайн-апів гуртові доводилось часто, однак до Чехії «O.Torvald» завітам вперше.

Минулого року гурт випустив новий альбом, який називається «Бісайди». Платівку на вісім треків, яку вокаліст гурту Євген Галич називає «ще не альбомом, але і не ЕР», вмістила в себе вже раніше відомі треки «Вечер в Рио» (видавався спільно з гуртом «Бумбокс») чи L.V. (кавер на «Скрябіна», а також абсолютно новий матеріал.

Останній альбом, який гурт представив у Празі, характеризується улюбленим багатьма фірмовим мелодизмом команди, сучасними електронними елементами, але в основі все ж лежить первісний живий дух O.Torvald – як і раніше, чуттєвий та романтичний.

Після запланованої першої частини туру з поїздками до 12 міст України, молодими чоловікам запропонували відвідати ще чотири європейські країни: Польщу, Німеччину, Чехію та Австрію.

«Ми вперше в Празі. Жодного разу тут ще не грали. Вчора був концерт у Берліні. До того ми їздили в Польщу, завтра Відень і потім повертаємось знову до Польщі, ще два міста. Десять концертів поспіль щодня – це важко, але все окей», – поділився враженнями з Радіо Свобода лідер гурту Євген Галич.

Невелике приміщення маленького рок-клубу неподалік центра Праги не збентежило колишніх учасників «Євробачення», натомість забезпечило драйвову та близьку атмосферу.

Коли ти їздиш з хлопцями на бусі по всій Європі – це абсолютно інший кайф

«Такі рокові концерти – це не те, до чого звикли більшість виконавців, які грають в країнах на пострадянському просторі. Ми нещодавно грали в клубі, в якому виступали світові зірки – це маленький клуб на 500 людей. Для нас це дуже комфортна ситуація, і атмосфера в таких клубах. Коли ти їздиш з хлопцями на бусі по всій Європі – як Бременські музиканти – це абсолютно інший кайф ніж великі сцени фестивалів, на декілька тисяч людей», – додав український музикант.

Українських фанатів та їхніх чеських друзів гурт порадував не лише своєю музикою, але і теплим спілкуванням від вокаліста Євгена Галича, який навіть зійшов зі сцени до танцюючого натовпу.