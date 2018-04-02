Україна повинна позбутися рабів (огляд преси)

«Український тиждень» стверджує, що українська еліта й досі не здатна взяти відповідальність за ситуацію в країні на себе. Видання переконує, що можновладці так і не змогли позбутися ментальної залежності від «старшого брата» й стати лідерами незалежної держави. Війна виявилася не так стимулом пришвидшити пошуки ідентичності, як підказкою. І настільки промовистою, що, здавалося, пропетляти в цьому випадку вже не вдасться. Коли по тобі стріляють, відповісти, хто тобі ворог і як не стати його поживою, простіше простого. Втім, виявляється, і тут можуть бути варіанти, зазначає видання. Україна перестане бути колонією лише тоді, коли позбудеться останнього раба, а національна еліта справді стане елітою і стовідсотково вилікується від колоніальної залежності, наголошує тижневик.

У цьому ж числі «Український тиждень» пише, що будь-яке суспільство схильне до створення кумирів, які вирішать всі проблеми, наведуть лад у політиці, економіці, покарають корупціонерів і розбудують потужну державу. Україна не виняток, констатує тижневик. Видання пише, що від початку війни на Донбасі патерналістські настрої не пішли на спад, а віра в «доброго батька» досі сильна. Але якщо раніше «батьків» шукали серед політиків чи активістів, то тепер додалася ще одна категорія – ветерани війни з Росією. Тижневик стверджує, що віра суспільства в непорушний авторитет часто переважає здоровий глузд, змушуючи ветеранів бронзовіти, подеколи навіть без їхнього на те бажання. Потяг до створення живих пам’ятників уміло використовує політика. Видання наголошує, що у військових та ветеранів і без того вистачає проблем. І не лише психологічних. А участь у бойових діях не є гарантією, що людина буде хорошим політиком, менеджером чи економістом, наголошує «Український тиждень» у статті «Не створювати кумирів».

За останні кілька років в Україні було зроблено набагато більше реформ, ніж за всі 26 років незалежності, стверджує тижневик «Новое время». Економіка стабілізувалася і почала зростати. Але економічне покращення залишається вразливим. Як перейти на інший рівень і збільшити темпи економічного зростання? Що треба зробити, щоб українська економіка зростала не на 2,5% в рік, як зараз, а на відчутні 7%? Як переконують експерти тижневика, перший і найважливіший крок – відновити програму співпраці з Міжнародним валютним фондом і отримати наступний транш. Отримання траншу від МВФ – як лакмусовий папір: це означає, що ключові реформи йдуть. Це розблокує отримання грошей і від інших міжнародних організацій, допоможе знизити вартість запозичень на зовнішніх ринках. Також експерти переконані, що необхідно зупинити рейдерство силовиків, в першу чергу – Генпрокуратури і СБУ. У цих органах не повинно бути відділів з розслідування економічних злочинів. З іншими порадами експертів тижневика можна ознайомитись в статті «Як черепасі стати тигром».

«Український тиждень» у статті «У тенетах рунету» аналізує – що заважає виграти у віртуальній боротьбі проти Росії. Видання переконує, що відмову українців від російського контенту в інтернеті можна простимулювати двома способами: обмежуючи доступ і надаючи альтернативи. Звісно, визнає видання, потенціал обох методів недосконалий, оскільки встановити повний контроль над інтернетпростором неможливо, а виграти в конкурентній боротьбі з російською медіа-машиною Україна поки що не здатна. Утім, шанси значно поліпшити становище є, стверджує видання. І наголошує, що вже зараз країна спроможна створювати цілком конкурентоспроможні серіали, телешоу й музику, на підході кінематограф.

Незважаючи на мораторій на продаж ріллі, в Україні існує з десяток способів, які дозволяють легально купити землю. Причому, як стверджує тижневик «Новое время», останнім часом кількість таких угод зросла в рази і досягла кількох десятків тисяч на рік. Серед популярних маневрів обійти мораторій – договори довгострокового користування строком до 300 років і вище з оплатою наперед, псевдообмін ділянками, скупка земельних наділів, виділених учасникам АТО, і багато інших популярних схем. Причому зростання подібних угод, легальних і не дуже, зростає. Про те, як їх уникнути, йдеться в публікації «І все-таки, вона крутиться».