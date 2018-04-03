Існує три варіанти виборів президента України (огляд преси)

Є три варіанти розгортання наступних президентських виборів, переконує «Газета по-українськи». Перший – тихо і мирно, можливо із фальсифікаціями, але знову оберуть Петра Порошенка. Другий – перемагає Юлія Тимошенко. Третій – українці знову вийдуть на протести. Однак, як переконує експерт видання, зараз немає політика, який здатен очолити ці протести. Тобто нині реальні шанси на перемогу мають лише Порошенко і Тимошенко. Інші просто відбиратимуть голоси в сильніших конкурентів, переконує газета в статті «Ця політична машина призначена копати яму Україні».

У цьому ж числі «Газета по-українськи» стверджує, що в Криму зростає кількість політв’язнів. На початку 2014 року порушили першу політичну справу проти режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка. Наприкінці минулого року за ґратами опинилися вже 55 жертв репресій. І їх кількість продовжує зростати. Путін розуміє, що населення розчаровується. Тому плекає образ ворога, який хоче напасти на Росію. Щоб люди боялися, наголошує видання.

До чого може призвести публічний конфлікт між Антикорупційним бюро, Спеціальною антикорупційною прокуратурою та Генпрокуратурою, аналізує газета «Україна молода». Найприкріше в цій ситуації те, що дві антикорупційні структури – НАБУ та САП, покликані від початку спільно боротися з корупцією на найвищому рівні, опинилися в ситуації запеклого протистояння між собою. Хто від цього виграв і хто був у цьому найбільше зацікавлений, видання розповідає в статті «Троє в човні під наглядом Банкової». Дописувач газети переконує, що влада таким чином прагне дискредитувати антикорупційні органи і взяти питання боротьби з корупцією повністю під свій контроль.

Експерт газети «День» у статті «Очевидність паралелей» наголошує, що сьогодні перед Україною, як і 100 років тому, великий виклик – зберегти державу й використати свої шанси. Існує небезпека, що наступна Верховна Рада може бути гіршою, ніж нинішня. По-перше, через війну, яка не завершена і на яку накладається спад економіки. По-друге, це влада, яка є головним бенефіціаром грошових потоків, тим самим гальмуючи розвиток економіки і суспільства. І по-третє, це тотальний популізм, переконує експерт газети.

У квітні вступають у силу законодавчі зміни в різних сферах життя, інформує «Газета по-українськи». Найбільше в соціальній – перерахують пенсії пенсіонерам, які працюють, посилять контроль якості продуктів, запрацює рейтинг підприємств, які невчасно виплачують зарплати працівникам. Українці підписуватимуть договори з обраними лікарями на медичне обслуговування. Експерти видання коментують зміни й аналізують, наскільки вони приживуться в державі. Більшість переконані, що, зокрема, пенсійна система стане справедливішою. А медичне обслуговування – кращим.