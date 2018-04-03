Декларації. Дружина Авакова заробляє більше, ніж Порошенко – ранковий ефір Радіо Свобода

Депутатів – до порядку. Як «обійти» систему «Рада»

Декларації. Дружина Авакова заробляє більше за Порошенка

Хайперлуп Маска і сподівання міністра Омеляна

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: народний депутат («БПП») Вадим Денисенко, народний депутат (позафракційний) Віталій Купрій і політтехнолог Михайло Дяденко; голова Громадського люстраційного комітету Олександра Дрік та економічний експерт Максим Праздников; економічний експерт Віталій Кузьмін і керівник проекту HypeUA Олександр Озеран.