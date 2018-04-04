«Нормандський формат» без Путіна – ранковий ефір Радіо Свобода

Депутати не скасували е-декларації для активістів

Протести в Україні. Мета і наслідки

«Нормандський формат» без Путіна

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: народний депутат («Батьківщина») Іван Крулько, політолог Богдана Бабич і народний депутат («РПЛ») Ігор Мосійчук; радник голови МЗС Тарас Качка, виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда та експерт-міжнародник Максим Ялі; член партії ВО «Свобода» Юрій Сиротюк, голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко і політолог Володимир Цибулько.