Турчинов, Яценюк, Луценко, Зубко. Хто замінить Гройсмана – ранковий ефір Радіо Свобода

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Вибух біля телеканалу «Еспресо» розкрито. Що стало відомо

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: колишній начальник управління розслідування корупційних злочинів МВС Григорій Мамка, експерт «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Лємєнов і народний депутат («БПП») Микола Паламарчук; політолог Олеся Яхно, політолог Петро Олещук і народний депутат («Батьківщина») Олена Шкрум; експерт з питань державної безпеки Василь Вовк і директор «Агентства моделювання ситуацій» Віталій Бала.