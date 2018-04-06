Нові санкції США проти друзів Путіна – ранковий ефір Радіо Свобода

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На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: військовий оглядач Олексій Коваль і професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг; гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко й економічний експерт Віталій Кузьмін; адвокат Віталій Титич, адвокат Олексій Баганець та учасник української воєнної операції на Донбасі Дмитро Куліш.