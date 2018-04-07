Німеччина: 3 загиблих, понад 20 поранених - автомобіль в’їхав у натовп

У західнонімецькому місті Мюнстер водій автомобіля в’їхав у натовп, у результаті чого троє людей загинуло і понад 20 були поранені, пізніше водій застрелився, повідмляє місцева поліція. Поліція перекрила центральну частину міста, де стався інцидент.

Міжнародні агентства повідомляють, що поліція перевіряє показання свідків, що на місці злочину були і інші зловмисники, які могли втекти з автомобіля, після того, як він врізався у натовп.

Видання Spiegel на своєму сайті пише, що правоохоронці Німеччини вважають цей інцидент нападом. Офіційних підтверджень чи заперечень цього наразі немає. Джерело, з яким говорила британська телекоманія ВВС також заявило, що вивчається версія про навмисний напад.

Провідна німецька газета повідомляє, що влада вважає, що немає підстав говорити про терористичний мотив, що стояв би за смертельною аварією в Мюнстері, бо водій, як вважають, був німецем середнього віку та мав психологічні проблеми.

У повідомленні Sueddeutsche Zeitung також говориться, що квартирі підозрюваного шукали можливі вибухові речовини.

Останнім часом наїзди автами на людей у місцях їхнього скупчення стали частим способом здійснення терористичних актів, переважно з боку ісламських екстремістів, у різних країнах, але іноді йдеться просто про нещасні випадки.