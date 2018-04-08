Фотогалерея: Великодня ніч у Володимирському соборі у Києві

8 квітня в Україні відзначають свято Воскресіння Христа. Напередодні «благодатний вогонь» із Єрусалима привезли до Києва. На території усієї України пройшли вечірні церковні служби. Фотокореспондент Радіо Свобода разом з вірянами побував у Володимирському соборі у Києві, де відбулися урочисті богослужіння, приурочені до свята Великодня. Освячувати кошики з писанками і крашанками почали ще напередодні – ввечері 7 квітня. Приблизно о 23:00 почалася урочиста молитва, а опівночі священнослужителі обійшли собор традиційним хресним ходом. Разом з вірянами в службі взяли участь президент України Петро Порошенко разом з сім’єю.