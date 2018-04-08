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08 Квітень 2018, Київ 15:16
Фотогалереї

Фотогалерея: Великодня ніч у Володимирському соборі у Києві

8 квітня в Україні відзначають свято Воскресіння Христа. Напередодні «благодатний вогонь» із Єрусалима привезли до Києва. На території усієї України пройшли вечірні церковні служби. Фотокореспондент Радіо Свобода разом з вірянами побував у Володимирському соборі у Києві, де відбулися урочисті богослужіння, приурочені до свята Великодня. Освячувати кошики з писанками і крашанками почали ще напередодні – ввечері 7 квітня. Приблизно о 23:00 почалася урочиста молитва, а опівночі священнослужителі обійшли собор традиційним хресним ходом. Разом з вірянами в службі взяли участь президент України Петро Порошенко разом з сім’єю.
Діти і віряни в очікуванні &laquo;благодатного вогню&raquo;
1 Діти і віряни в очікуванні «благодатного вогню»
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&laquo;Благодатний вогонь&raquo; із Єрусалима прибув до Володимирського собору в Києві
5 «Благодатний вогонь» із Єрусалима прибув до Володимирського собору в Києві
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Хресна хода у Великодню ніч у Володимирському соборі з участю Філарета та президента України Петра Порошенка разом із сім&rsquo;єю
7 Хресна хода у Великодню ніч у Володимирському соборі з участю Філарета та президента України Петра Порошенка разом із сім’єю
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Посол США в Україні Марі Йованович під час богослужіння
9 Посол США в Україні Марі Йованович під час богослужіння
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Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет під час богослужінь у Володимирському соборі
11 Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет під час богослужінь у Володимирському соборі
Освячення Великодніх кошиків
12 Освячення Великодніх кошиків
Існує вірування, що, якщо в тебе чиста душа, &laquo;благодатний вогонь&raquo; тебе не опече
13 Існує вірування, що, якщо в тебе чиста душа, «благодатний вогонь» тебе не опече
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&laquo;Христос Воскрес!&raquo;
16 «Христос Воскрес!»

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