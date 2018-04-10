Світовий банк закликав Україну прискорити реформи задля економічного зростання

Світовий банк заявляє, що для прискорення економічного зростання до 4% чи більше Україні в найближчі два роки потрібно зберегти макроекономічну стабільність та завершити реформи стосовно створення ринку землі, оздоровлення фінансового сектора, протидії корупції та приватизації.

«Всі ці реформи є необхідними, щоб стимулювати зростання інвестиції та продуктивності. Якщо проведення реформ затягнеться, то в умовах невизначеності економічне зростання може суттєво сповільнитися, а ризики неотримання необхідного зовнішнього фінансування суттєво зростуть», – попереджає Світовий банк у найновішому економічному огляді стосовно України.

Реформи ж будуть важливим сигналом для покращення інвестиційних настроїв, допоможуть зберегти макроекономічну стабільність та забезпечать необхідне зовнішнє фінансування, вважає Світовий банк.

«Прискорення економічного зростання необхідне для покращення рівня життя українців, які ще досі потерпають від наслідків кризи 2014–2015 років, – сказала Сату Кахконен, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України. – Для цього необхідно терміново, в найближчі місяці, завершити очікувані реформи, які допоможуть покращити інвестиційні настрої та гарантувати збереження макроекономічної стабільності».

За оцінками Світового банку, економічне зростання в Україні прогнозується на рівні 3,5% у 2018 році, але за умови, якщо реформи у сферах протидії корупції, створення ринку землі, державних банків та приватизації проведуть у найближчі місяці. Це також буде важливим сигналом для інвесторів. Якщо проведення реформ затягнеться, то в умовах невизначеності економічне зростання може суттєво сповільнитися, а ризики неотримання необхідного зовнішнього фінансування суттєво зростуть.

У 2018–2019 роках Україна може зіткнутися зі значними потребами у фінансуванні державного боргу, фіскальним викликами, пов’язаними зі зростаннями видатків на виплату заробітної плати та соціальної допомоги; мобілізація ж відповідного міжнародного фінансування важлива для підтримки макроекономічної стабільності, наголошує Світовий банк у своєму економічному огляді.