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Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 12 квітня (карта)
12 Квітень 2018, 13:43
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
12 квітня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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