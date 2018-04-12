В Україні з 1 липня запроваджують нове маркування тютюнових виробів – уряд

Кабінет міністрів затвердив запровадження з 1 липня 2018 року нових зразків акцизних марок для тютюнових виробів українського і імпортного виробництва (крім сигарет з фільтром та без фільтра, цигарок).

Згідно з урядовою постановою від 4 квітня, опублікованою на сайті Кабміну, Державній фіскальній службі (ДФС) має забезпечити виготовлення до 25 червня 2018 року марок акцизного податку нового зразка, а також їх продаж.

Постановою також вносяться деякі зміни до положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 27 грудня 2010 року.