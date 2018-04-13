Рубль падає, а гривня зростає (огляд преси)

Газета «Україна молода» пише, що нинішня російська фінансова криза, продемонструвала одну цікаву тенденцію: вона зовсім не зачепила Україну. Принаймні зараз. Раніше будь-яке ослаблення російського рубля одразу ж спричиняло падіння гривні. Як і поведінка фондового ринку: якщо падали російські акції, вслід за ними валилися й українські. Втім, останній «чорний вівторок» у Росії засвідчив, що фінансові системи України та Росії перебувають на зовсім протилежних трендах: російська грошова одиниця падає, українська ж, навпаки, – зростає. Утім, Кремль отримав несподіваного союзника у боротьбі за свою валюту, зазначає видання. Ним стала нафта, що впродовж останнього часу повільно, але стабільно дорожчає. Однак, дальші перспективи російської економіки райдужністю не відзначаються. На очах тануть резерви, можливості залучати капітал наближуються до нуля. Найголовніше, що можна побачити, – США стараються забезпечити технологічну ізоляцію економіки Росії і готуються до тривалого протистояння, переконує експерт газети. А подібного тиску, на думку більшості експертів видання, сировинна Росія витримати не в змозі. Стаття називається «Вниз – і без України!».

У цьому ж числі «Україна молода» інформує, що вперше за тривалий час бойовики використали танки та протитанковий ракетний комплекс. Докладніше про те, як бойовики «дотримуються» перемир'я, йдеться в статті «Вибухає земля під колесами».

Мешканці окупованих територій можуть вступити до вишів за спрощеною процедурою, інформує газета «Голос України». Про це ще до початку вступної кампанії нагадали в Міністерстві освіти і науки. Видані на тимчасово окупованих територіях України освітні документи не матимуть юридичної сили. То чи варто витрачати час на здобуття фейкових дипломів? – запитує парламентська газета.

В Україні треба зменшити кількість вихідних, – переконує «Газета по-українськи». Усього цьогоріч затвердили 15 додаткових вихідних. В Україні їх приблизно стільки ж, як у Німеччині. Але там – значно вищий рівень економічного розвитку й життя. Вони можуть собі це дозволити. Українцям же надмірний відпочинок не на часі, наголошує видання.

Український ринок нелегального алкоголю оцінюють як найбільший у Європі: він досягає всередині країни 60 відсотків і забирає з бюджету близько 360 мільйонів євро, інформує газета «Україна молода». Існує загроза, що найближчим часом він вийде «з берегів», перетнувши межі західного кордону. Про те, як європейці планують захиститись від нелегального алкоголю, йдеться в матеріалі «Горілка в опалі».