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Гендерна рівність. Що запланували в уряді? | Ранкова Свобода. Частина 3
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13 Квітень 2018, Київ 10:37
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Понад 103 тисячі гривень зарплати отримав заступник голови Нацполіції Ігор Купранець
13 Квітень 2018, 10:06
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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