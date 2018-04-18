Олігархи на виборах триматимуться одноосібно (огляд преси)

До майбутніх президентських перегонів трохи менше, ніж рік. Але активне перегрупування сил та підготовка кандидатів уже розпочалася, констатує газета «День». Про особливість майбутніх виборів розповідає експерт видання. Він вважає, що навряд чи й демократична опозиція зможе висунути єдиного кандидата. Вони всі надто амбітні. Триватиме суперництво і між олігархами, адже всі вони скептично ставляться один до одного. Відповідно, вони не гратимуть в одному таборі. Скажімо, Коломойський за жодних обставин не підтримуватиме Порошенка, а Ахметов та Пінчук радше розкладатимуть яйця в різні кошики. Також підтягнулися й інші олігархи – Косюк, Бахматюк, Живаго, які теж вестимуть свою гру, адже ресурсів у них досить. Про ймовірних лідерів виборчої кампанії йдеться в матеріалі «Про шанси третьої кандидатури».

Газета «Сегодня» стверджує, що Україна знижує свою залежність від імпортного бензину. Модернізація двох українських нафтопереробних заводів дозволила вперше за три роки збільшити виробництво власного палива, причому за євростандартом екологічності Євро-5. Експерти видання переконують, що ця тенденція продовжиться і вбереже ціни на бензин від різких стрибків у майбутньому. Однак з дизелем залишаються проблеми. Про це газета пише в публікації «Виробляємо свій бензин, але дизель імпортуємо».

Більшість площ, запланованих під ранні ярові, в Україні вже засіяли, інформує газета «Україна молода». Оптимальний строк посіву – період, коли співвідношення вологи і температури ґрунту найбільш сприятливе для проростання насіння. Наскільки філігранно впишеться саме в цей короткий період посівна, настільки можна й розраховувати на обсяг майбутнього врожаю. Тому треба заздалегідь подбати і про насіння, і про засоби захисту, і про пальне, щоб не витратити дорогоцінний час у суперечках із постачальниками. Про найбільші проблеми цьогорічної посівної йдеться в статті «Весняний день і нахлібників годує».

Питання історії займають щораз більше місця в українському суспільному просторі, констатує газета «Голос України». Окрім природного бажання краще пізнати своє минуле, це значною мірою обумовлено політичними чинниками, насамперед російською агресією проти України, яка актуалізувала відомий вислів Отто Бісмарка, що війни виграють вчителі історії. Видання нагадує, що дискусії навколо проблем політичної спадщини Русі й, відповідно, витоків української і російської державності активізувалися в 2000-х роках і ведуться досі. Про існуюючі версії виникнення державності на теренах України і Росії, аргументи і контраргументи науковців та докази існування розповідає «Голос України».