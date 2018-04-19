Президентом не може стати той, хто не був з Україною останнє десятиріччя (огляд преси)

Менш як за рік українці обиратимуть наступного президента України. Наявні нині претенденти – лідери соціологічних опитувань – здебільшого представляють олігархат чи є ставлениками Кремля, стверджує тижневик «Країна». Суспільне ж замовлення полягає у звільненні країни від впливу олігархів. З іншого боку, перемогу у виборах неможливо здобути без підтримки найпопулярніших засобів масової інформації. А вони належать олігархам. Як розірвати це коло? Може, на найвищу посаду в державі варто запросити найдостойнішого українця з Європи, США чи Канади? Про це йдеться в публікації «Іноземці можуть привнести здоровий глузд і етику країн Заходу».

Натомість в іншій публікації експерти тижневика «Країна» переконують, що в уряді України вже працювали представники Литви, Грузії, США. Однак не відбулося їхнього ефективного внеску в розбудову держави. Є суттєвий опір такому впливу, і його треба враховувати. Одна людина не може зробити політику. Вона повинна прийти з потужною командою західних управлінців. Або знайти її тут. Українське середовище консервативне, зазначає видання. Новим постатям не довіряють, хоча нібито і є запит на них. Президентом не може стати людина, яка не була з Україною останнє десятиріччя. Не пройшла шлях міністра чи народного депутата. До цієї посади є певні сходи – їх треба подолати, переконують експерти тижневика «Країна».

Україні потрібна президентська республіка, переконує газета «День». Видання пише, що для українського політикуму питання про авторитаризм – як червона ганчірка: починають згадувати Кучму, Януковича та інших, але не тих, які будували успішні держави. А такі були в українській історії. Серед них, як переконує газета, був і гетьман Скоропадський.

Російські війська посилили обстріли на Донбасі. У чому причина чергового загострення на сході, і чи може воно бути пов’язане з подіями в Сирії? Про це розмірковують експерти газети «День». Вони вважають, що посилення обстрілів на Донбасі з боку окупаційних військ навряд чи пов’язане з подіями в Сирії, скоріше, це робиться для того, щоб поставити під сумнів початок операції миротворчої місії ООН.

Газета «Голос України» стверджує, що в Карпатах збільшують масові суцільні вирубки лісів, стримують розширення природоохоронних територій, із порушенням екологічних норм здійснюють безсистемну рекреаційна забудову унікальних природних екосистем у високогір'ї. У цьому контексті особливе занепокоєння у газетярів викликає ситуація на Драгобраті та перспективи масштабного спорудження курорту «Свидовец» Більше про екологічну ситуацію в Карпатському регіоні, і що треба зробити для її поліпшення, аналізує парламентська газета.