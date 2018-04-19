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19 Квітень 2018, Київ 07:23
Новини | Події

Путін не генерує ейфорії. Росія має шанс стати нормальною – Ранковий ефір Радіо Свобода

  • Путін не генерує ейфорії. Росія має шанс стати нормальною
  • Повернення Донбасу. З чого починається план Авакова
  • МВФ і Україна. Покращений прогноз та очікування траншу

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик та російський політик Ольга Курносова; адвокат з політичної злочинності Анна Маляр та радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський та політтехнолог Катерина Одарченко.

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