Путін не генерує ейфорії. Росія має шанс стати нормальною – Ранковий ефір Радіо Свобода

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На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик та російський політик Ольга Курносова; адвокат з політичної злочинності Анна Маляр та радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський та політтехнолог Катерина Одарченко.