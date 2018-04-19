У СІЗО Сімферополя з початку квітня померли 4 людини – правозахисники

З початку квітня 2018 року в підконтрольному Кремлю СІЗО Сімферополя неприродною смертю померли щонайменше чотири людини. Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на кілька незалежних джерел.

За інформацією правозахисників, двоє із загиблих – кримські татари.

«Кримська правозахисна група немає достовірних даних про те, що саме стало причиною смерті цих людей», – йдеться в повідомленні правозахисників.

Інформації про ці події немає на офіційних сайтах Слідчого Комітету Росії, прокуратури Росії, російської служби виконання покарань. На даний момент немає коментарів керівництва СІЗО Сімферополя і російських правоохоронців.