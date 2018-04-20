Новые доказательства участия в оккупации Крыма более чем тысячи российских военных с фамилиями, званиями должностями и номерами частей – такую информацию опубликовало международное информсообщество «Информнапалм». Активистам организации «Украинский киберальянс» удалось взломать некоторые хранилища Министерства обороны России. Со своей стороны, «Информнапалм» проверил данные при помощи разведки на основе открытых источников. Главное управление разведки Украины сообщило редакции Донбасс.Реалии новую информацию о присутствии российских военных в Крыму и на Донбассе.

В захвате Крыма участвовало 20 тысяч военных армии России. Но постоянно появляются новые доказательства. Представители организации «Украинский киберальянс» взломали несколько ресурсов российской армии. Они добыли документы из почты начальника продовольственной службы тыла войсковой части №27777 (18-я отдельная мотострелковая бригада, пункты постоянной дислокации – Калиновская и Ханкала, Чечня) Александра Попова. Хакеры передали эту информацию активистам международного информсообщества «Информнапалм».

Выдать более чем 1000 сухпаек на 11 суток для «выполнения боевой задачи». Какую боевую задачу собирается выполнять почти 1100 человек, 202 из которых состоят в батальоне спецназначения?

«Оба документа касаются вполне невинной темы – обеспечения питания военнослужащих. Однако все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Документы были оформлены 6 и 14 марта 2014 года. Это выписки из приказа, чтобы выдать более чем 1000 военным сухпаек на 11 суток для «выполнения боевой задачи». Возникает естественный вопрос – какую боевую задачу собирается выполнять почти 1100 человек, 202 из которых состоят в батальоне спецназначения? Россия, вроде бы, ни с кем не воевала в марте 2014 года, по крайней мере по утверждениям самой России. Тем не менее, оба интервала прекрасно укладываются в даты проведения операции по захвату Крыма», – рассказал спикер международного информсообщества «Информнапалм» Михаил Макарук.

Военные России выкладывают военные преступления в интернет – «Информнапалм»

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Активисты «Информнапалма» по методу разведки из открытых источников (англ. Open source intelligence) в течении трех месяцев по всем 1097 фамилиям бойцов находили их письма, фотографии. Российские военные с гордостью фотографировались при переброске на паромах, десантных кораблях на фоне военной техники в Крыму. Все фотографии объединяло следующее:



– военнослужащие одеты в неуставную форму без знаков различия;

– на многих фото военные держат в руках автоматическое оружие;

– фотографии одного и того же парома или самолета есть в профилях целой группы военнослужащих, причем на нескольких фото засняты группы военных;

– военные тепло одеты, на большинстве шапки, что исключает возможность съемки летом;

– У многих военнослужащих есть медали «За возвращение Крыма»

​Эти, и множество других деталей (бортовые номера техники, даты, видео в Ютуб), как отмечают в «Информнапалм», доказывают участие конкретных солдат 18-й мотострелковой бригады армии России в захвате Крыма. Эти документы активисты планируют передать в Министерство юстиции Украины для составления обвинительного акта Украина против России, а также передать в международные организации.

Военные части захватившие Крым сейчас на Донбассе – ГУР Украины

Украинская разведка также располагает данными об участии 18-й ОМСБ в оккупации Крыма. В его захвате участвовали все подразделения Южного военного округа России, сообщил представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий.

В Крым дополнительно переброшено около 7 тысяч военнослужащих, в оккупации участвовало около 20 военных частей и подразделений

«Захват Крыма можно условно разделить на 3 этапа. В первом участвовали подразделения спецназа при поддержке бригады морской пехоты №810, которая на тот момент дислоцировалась в Крыму. На втором этапе с помощью транспортной авиации, паромов и десантных кораблей было дополнительно переброшено около 7 тысяч военнослужащих. В целом, в оккупации Крыма участвовало около 20 военных частей и подразделений. ВДВ, мотострелковые и артиллерийские войска, ПВО. Это были практически все бригады спецназа, батальоны 7-й, 76-й десантных дивизий, 31-я десантно-штурмовая бригада, морская пехота Каспийской флотилии», – сообщил Вадим Скибицкий

По данным украинской разведки, практически все военные части, которые захватывали Крым, побывали и на Донбассе. В Южном военном округе специально была создана 8-я армия, которая занимается тем, что отправляет военных и технику на восток Украины. Комиссии из этой армии сейчас очень активно проверяют состояние дел в, так называемом, первом и втором армейских корпусах группировок «ЛДНР». Есть вероятность их приведения в высшее состояние боеготовности.

Только на командных должностях на Донбассе сейчас находится 750 российских офицеров, не считая солдат и наемников. Начальники «корпусов», их замы и даже командиры взводов, там где нужна маломальская квалификация (например связь), это все офицеры России, сообщили в разведке.

По разведданным, эти группировки могут вести активные боевые действия на отдельных направлениях. Но, скорее всего, будет продолжаться использоваться тактика провокационных ударов.

Какие еще данные о захвате Крыма собраны за 4 года оккупации?

Перечень военных частей, бравших Крым, на основе открытых источников составил в 2015-м проект «Стоптеррор»: это 106-я гвардейская Тульская дивизия, 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (в/ч 73612), 23-я гвардейская мотострелковая бригада, 74-я отдельная мотострелковая бригада,15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада миротворческих сил РФ и военная часть 90600, служащие которых ранее участвовали в конфликтах в Южной Осетии и Абхазии.

Участие спецназа, подразделений ВДВ из Пскова, Тулы, Ульяновска и военной авиации России в захвате украинского полуострова установила «Новая газета». О решающей роли Черноморского флота в операции говорил экс-командующий ЧФ России адмирал в отставке Игорь Касатонов, который, кроме прочего, рассказал, что другие российские подразделения шли из Новороссийска и доставлялись по воздуху.

И, наконец, подтвердил военную оккупацию Крыма сам российский президент Владимир Путин: «Даже не пришлось воспользоваться разрешением Совета Федерации на введение наших войск в Украину. Потому что по соответствующему международному договору на нашей военной базе в Крыму мы имели право иметь более 20 тысяч человек. Поскольку мы не превысил количество личного состава нашей базы в Крыму, то мы даже ничего не нарушили и дополнительных контингентов туда не вводили», – заявил Путин в пропагандистском фильме Андрея Кондрашова «Крым. Путь на родину» в 2015 году.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)