«Проросійські бойовики на Донбасі можуть мати інтерес в нападі у Солсбері?» (світова преса) 

Німецький часопис Sueddeutsche Zeitung пише про бажання Європейської комісії забезпечити транзит російського газу через Україну. Британське видання The Sunday Mirror оприлюднює ім’я головного підозрюваного у нападі на колишнього російського шпигуна в Англії. Ще одне британське видання, The Times, вказує на можливий український слід у цій справі.

Найтиражованіше серйзне періодичне видання Німеччини Sueddeutsche Zeitung друкує статтю «Віце-президент Єврокомісії вимагає транзиту газу територією України».

Часопис зазначає, що планований новий газопровід «Північний потік-2», який мав би пройти територією країн Балтії, вже впродовж років викликав хвилі суперечок і річних точок зору. Зараз, власне, Європейська комісія, керівний орган ЄС, наполягає, що транзит газу з Росії має проходити через Україну.

«Нам потрібні гарантії газопостачань навіть після 2019 року. І саме ці гарантії мають заспокоїти суперечки щодо газопроводу «Північний потік-2», – сказав віце-президент Європейської комісії Марош Шефчовіч.

Німецьке видання додає, що критики «Північного потоку-2» нарікають, що коли газопровід оминатиме територію України, Київ не матиме надзвичайно важливого джерела доходів від транзиту російського газу до Європи. Саме цього, як пише часопис, намагається уникнути Шефчовіч.

На додаток, компанії країн ЄС у майбутньому можуть здійснювати операції з обслуговування газопостачань через Україну.

Ще одним моментом за цей напрямок постає позиція країн Східної Європи, які нещодавно закликали і далі вести транзит газу через Україну, частково, з причини їхнього небажання стати залежними від маршруту газопостачань через країни Балтії.

Насамкінець Sueddeutsche Zeitung пише, що канцлер Німеччини Анґела Меркель відверто визнала, що здійснення проекту «Північний потік-2», цілком природньо, включає у себе певні політичні чинники.

Переклад твіту: «Віце-президент Єврокомісії вимагає транзиту газу територією України»:

Популярний британський часопис The Sunday Mirror публікує статтю «Чи це і є найманий вбивця з Солсбері?».

Видання пише, що, у доволі драматичному розвитку подій навколо справи про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, слідчі британської антитерористичної поліції оприлюднили дані про головного підозрюваного.

Стало відомо, що йдеться про 54-річного колишнього агента російської ФСБ на прізвисько «Ґордон». Повідомляється, що той, кого вважають відповідальним за отруєння Скрипалів, ховається за вигаданим іменем «Міхаїлс Савіцкіс». Йдеться про латвійську версію написання імені та прізвища «Михайло Савицький».

Втім, британські слідчі побоюються, що «Савицький» вже залишив Британію і переховується у Росії. Таким чином, шанси викликати його на допит, або ж, власне, провести той допит з головним підозрюваним дорівнюють майже нулю. Британська розвідка висуває версію, що Савицький очолював диверсійну групу з шести осіб, яка здійснила напад на Скрипалів у Солсбері.

The Sunday Mirror пише, що прорив у справі визначення головного підозрюваного стався внаcлідок майже 5-годинного допиту колишнього агента КДБ, який cвого часу втік до Британії, на ім’я Борис Карпічков. 59-річний Карпічков повідомив, що агент на прізвисько «Ґордон» був добре тренований у різних видах єдиноборств, а також був амбітним, освіченим та безжальним.

Переклад твіту: «Чи це найманий вбивця у Солсбері? Колишній капітан КДБ на прізвисько «Ґордон» –​ це російський підозрюваний»:

​Варто додати про ще одну версію щодо виконавців замаху на Скрипалів з, так би мовити, українським слідом, яку висловлює поважний британський часопис The Times у статті «Якщо Кремль таки не отруїв Скрипалів, тоді хто це зробив?».

Британський фахівець з питань безпеки Бен Макінтайр висловлює припущення, що проросійські сепаратисти з Донбасу можуть також мати причетність до нападу на Скрипалів.

Як на Макінтайра, підтримувані і озброювані Москвою проросійські бойовики на сході України мають своє специфічне зацікавлення у тому, аби вбити клин між Росією та Заходом, тому, що на думку британського фахівця, загнаний у глухий кут Заходом Путін нібито виказує ознаки якогось, бодай, позірного бажання владнати конфлікт на Донбасі.

Британське видання пише, що у світлі нападу на Скрипалів та дипломатичної війни між Заходом та Росією, можливе владнання конфлікту на сході України відсувається дещо на другий план. І саме це є тим, чого прагнуть проросійські сепаратисти на Донбасі.

Макінтайр підсумовує, що, звісно, Донбас лежить за тисячі кілометрів від англійського міста Солсбері, проте одним з наслідків нападу у цьому англійському місті є подальше існування конфлікту в Україні.

Переклад твіту: «Якщо Кремль таки не отруїв Скрипалів, тоді хто це зробив?»:



