Хто може стримати агресивну політику Путіна? (Огляд преси)

«Газета по-українськи» стверджує, що Кремль ніколи не наважиться «перетворити Захід на попіл», якби навіть і міг. Бо там – трильйони доларів російських олігархів. Також існує прірва між російськими і західними технологіями озброєнь. А ще Росія критично залежить від експорту нафти й газу в Європу та фінансових запозичень із Заходу. У них є можливості в короткий термін змусити Путіна згорнути агресивну політику, навіть без застосування зброї. Видання також пише, що Росія може спробувати зайти далі в Україну, в Балтійські держави. Це може статися в будь-який момент. Солдатами і важкою технікою росіяни здатні дійти й до Лісабона. Але контролювати захоплені території не зможуть. Тому Росії немає сенсу розгортати велику операцію, наголошує «Газета по-українськи».

Цьогоріч Україна витратить 130 мільярдів гривень на обслуговування зовнішнього боргу, не враховуючи погашення, інформує «Газета по-українськи». Найважчий тиск на країну стосовно боргових виплат буде у 2019–2020 роках. Самостійно без допомоги МВФ виплатити ці гроші може, але не відомо, чи Україна готова витримати тривалий курс лікувального голодування. На цей рік прогноз зростання економіки закладений у 3 чи 3,5 відсотка. Але могло бути краще, якби в Україну зайшли іноземні інвестиції, зазначає видання. Доки Київ не здійснить реформи, під які і дають кредити із МВФ, країна приречена на повільне економічне зростання. Найбільша проблема – відсутність верховенства права. Позаяк силовики й суди не дають гарантій прав приватної власності, переконує газета.

Газета «День» нагадує, що у квітні минає 20 років, відколи від руки найманого вбивці загинув колишній голова Правління Нацбанку України Вадим Гетьман. Газетярі вважають, що його заслужено вважають одним із засновників української банківської системи і національної валюти – гривні. Вадим Гетьман створив міжбанківську валютну біржу, почав закладати основи фондового ринку. Його смерть обірвала ці прагнення. Фондовий ринок не створений досі. Видання пише, що українці мало знають про економічну спадщину Вадима Гетьмана. Настав час те, що він колись починав, про що говорив і прагнув – зробити публічним і доступним для широкого кола економістів, фінансистів, громадськості. На цьому наголошується в статті «Банкір No1».

Залежність країни від постачання енергоносіїв з одного джерела обсягом понад 30% від загальної потреби створює загрозу для національної безпеки, констатує газета «Голос України». Саме тому ще з часів СРСР центральний комітет компартії намагався економічно та політично впливати на Західну Європу через постачання енергоносіїв. І якщо європейські країни не розуміють, що Путін продовжує енергетичну політику Радянського Союзу, то на них чекають важкі часи, попереджає парламентська газета. Стаття називається «Газ завжди був геополітичною зброєю Кремля».

Бджільництво в Україні має чудові перспективи, констатує газета «Голос України». Проте роз’єднаність пасічників не дає поштовху для розвитку галузі. Натомість наполегливі імпортери збувають свій мед, часто сумнівної якості, на теренах України. Як виправити ситуацію, йдеться в публікації «Пасічники мають згуртуватися проти експансії китайського меду».

Найближчим часом народні депутати можуть проголосувати за законопроект, що передбачає нові правила поводження з домашніми і безпритульними тваринами. Як інформує газета «Україна молода», утримання хатніх улюбленців після ухвалення зареєстрованого у Верховній Раді документа, стане складнішим, однак відповідатиме загальноприйнятим цивілізованим нормам.