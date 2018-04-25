Кремль збільшує видатки на пропаганду (огляд преси)

Складовою гібридної війни, яку веде Росія проти України, є пропаганда, констатує газета «Голос України». За допомогою відвертої брехні, перекручувань фактів, маніпуляцій та дезінформації країна-агресор анексувала Крим, з метою знищення державності і повернення України до складу імперії створила фейкові «ЛНР»-«ДНР». Психологічною обробкою населення, і не тільки в своїй країні, в Росії займаються добре фінансовані державні органи та відповідні установи. Якщо у 2012 році Кремль на пропаганду витратив 1,6 мільярда доларів, то видатки на програму «Інформаційне суспільство» (2011-2020 роки) сягатимуть понад 40 мільярдів доларів США.

Деокупація територій на Донбасі неможлива без «деокупації» мізків. Про те, як це краще зробити і з чого варто почати, розповідає газета «День». Стаття називається «Що буде після АТО?».

Газета «Україна молода» розповідає про погіршення екології на окупованій частині Донбасу. Зокрема, видання пише, що дерибан росіянами шахти «Юний комунар» матиме непередбачувані наслідки для довкілля не лише України, а й більшості країн Причорномор’я. Рішення підконтрольних Росії «деенерівців» повністю затопити цю шахту стало черговим шоком для цивілізованого світу. Газетярі нагадують, що 1979 року на шахті, розташованій за 43 кілометри від Донецька, радянська влада провела дослідницький ядерний вибух. Днями на Комітеті парламентської асоціації Україна-ЄС у Страсбурзі Україна закликала міжнародну спільноту втрутитися та допомогти з моніторингом екологічної ситуації на об’єкті. Адже йдеться про серйозну загрозу для екологічної безпеки й сусідніх країн, наголошує газета. Стаття називається «Катастрофа, дочка агресії».