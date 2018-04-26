Більшість у нинішній владі – з призову Кучми (огляд преси)

Більшість у сьогоднішній владі України так чи інакше виросли з шинелі Леоніда Кучми. Це – його призов, – переконує в тижневику «Країна» політичний оглядач Леонід Швець. Він вважає, що Петро Порошенко добре знає правила гри й де їх можна порушити на власну користь. Щоб перемогти у 2019 році, «президенту Порошенку треба перемогти Петра Порошенка». Біля нього має з’явитися десяток політиків із майбутнього, які туди тягнули б країну. Бо зараз українські політики – з минулого, переконаний експерт тижневика.

Із Чорнобильської АЕС починалася атомна енергетика України, нагадує газета «День». Але в один момент підприємство перетворилося з передовика на величезний головний біль, який ще довго нагадуватиме про себе. Напередодні річниці аварії на ЧАЕС кореспонденти газети відвідали зону відчуження, щоб дізнатись – чи є шанс на відновлення екологічного status quo тієї території. Газетярі інформують – за 32 роки після аварії керівництво зони відчуження планує робити її прибутковою. Як саме, газета розповідає в статті «Чи згасне «квітка Полин»?».

Про те, якою є сьогодні зона відчуження і що показують там туристам на екскурсії, розповідає газета «Голос України». Публікація має заголовок «Тут і цікаво, і сумно водночас».

Про те, чи можливо забезпечити розвиток українського оборонно-промислового комплексу, аналізує дописувач газети «Голос України». Він вважає, що забезпечити розвиток ОПК цілком можливо. Якщо буде бажання. Насамперед комплекс потребує інвестицій, технологій та професійного менеджменту. Необхідно також створити у структурі уряду орган виконавчої влади, який би формував та реалізовував воєнно-промислову політику держави. Годі призначати на головні посади в ОПК людей, які не мають жодного стосунку до галузі, до профілю діяльності, наголошує експерт. Для розвитку потрібні рішення державника, формування замовлень за підтримки вітчизняного виробника та певна політична воля, якої у цій сфері часто бракує, переконує в газеті «Голос України» військовий експерт Валентин Бадрак.

Збройне протистояння на сході України, масові ДТП на дорогах забирають життя тисяч українців. Поруч із цими підступними ворогами українців косять хвороби. Лише смертність від серцево-судинних недугів щорічно сягає 420 тисяч. Щорічно вимирає ціле велике місто. Як опираються цьому і рятують хворих в Інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова, розповідає газета «Голос України».