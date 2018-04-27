57 конгресменів США підписали лист-звернення до Державного департаменту, у якому Україну і Польщу звинувачують у «фінансуванні антисемітизму» і просять про дипломатичний тиск на ці країни. Під фінансуванням антисемітизму і прославленням нацистських колаборантів конгресмени розуміють інформаційну кампанію про УПА Інституту національної пам’яті, перейменування вулиць на честь Бандери та Шухевича, діяльність «неонацистського батальйону Азов», який, на думку сенаторів, пов’язаний із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Антон Геращенко, народний депутат України; Юрій Щербак, колишній посол України в США та Ізраїлі.

Ведучий: Віталій Портников