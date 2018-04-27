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За полтора года на освобожденных территориях Донбасса украинская идентичность увеличилась до 42%, а территориальная идентичность с 61% опустилась до 41%. Такие результаты показало новое социологическое исследование, проведенное по заказу Министерства информационной политики Украины. Действительно ли линия разграничения на Донбассе – граница между разными мирами? Верят ли еще жители ОРДЛО в «русский мир»? И готовы ли вернуться под суверенитет Украины? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали исполнительный директор аналитического центра «Фабрика мысли «Донбасс», советник министра информполитики Украины Дмитрий Ткаченко и философ, культуролог Алексей Панич.

– Дмитрий, вы провели социологическое исследование на неподконтрольной части Донбасса. Что вас впечатлило?

Дмитрий Ткаченко: Это исследование называется «Исследование особенностей сознаний идентичности жителей подконтрольных и оккупированных территорий». Один из главных критериев – считает ли человек себя, в первую очередь, гражданином Украины.

За полтора года на освобожденных подконтрольных территориях украинская идентичность увеличилась с 32% до 42%

Известно, что на Донбассе всегда была территориальная идентичность. Но сейчас за полтора года на освобожденных подконтрольных территориях украинская идентичность увеличилась с 32% до 42%. И она фактически сравнялась с территориальной идентичностью, которая с 61% опустилась до 41%. Впервые за времена независимости мы имеем такую позитивную динамику.

– Что такое территориальная идентичность?

В 2016 году на оккупированных территориях 18%, в первую очередь, чувствовали себя гражданами «ДНР». Сейчас – это 13%

​Дмитрий Ткаченко: Вопрос звучал так: «Кем вы, в первую очередь, себя считаете?». И есть варианты: «житель вашего населенного пункта» «жителем Донецкой области», «жителем Донбасса» или «гражданином Украины».

В 2016 году на оккупированных территориях 18%, в первую очередь, чувствовали себя гражданами «ДНР». Та фейковая идентичность, которую Кремль начал формировать в 2014 году во время оккупации, в 2016 году уже показала 18%. Сейчас – это 13%. Это еще может быть связано с тем, что там не так активно идут боевые действия.

Сколько людей не загоняй в эти рамки «русского мира», а люди понимают, что России нечего предложить, кроме быть периферией. Но наше исследование показывает, что России удается дезинтегрировать эти территории и завязать их на себе.

Аналітичний звіт за резельтатами соціолоічного дослідження

– Общее впечатление от отчета, что оккупированный Донбасс, по ключевым мировоззренческим понятиям, отдаляется от Украины.

Дмитрий Ткаченко: С 2014 года на Донбассе построена монополия на правду, на главный конструктор реальности – телевизор. Без качественного телерадиовещания Украина будет терять наших сограждан, а это около трех миллионов в ОРДЛО.

Кремлевская пропаганда действует, потому что она тотальна. О Путине хорошо должен говорить даже утюг

Об этом свидетельствуют другие цифры – 55% на оккупированных территориях считают военный конфликт на Донбассе «гражданской войной». С прошлого года цифра выросла на 11%. Кремлевская пропаганда действует, потому что она тотальна. О Путине хорошо должен говорить даже утюг в спальне.

Я только сочувствую моим землякам, которые остались там и видят это представление.

– И тем, кто в это искренне верит?

Пока у нас есть время, четыре года – это еще не навсегда

​Дмитрий Ткаченко: Безусловно, потому что убрать российское телевидение и дать нормально телерадиовещание – эти настроения быстро откатятся назад. Не во всем, но откатятся. Пока у нас есть время, четыре года – это еще не навсегда.

– Расскажите детальней о том, кто занимался этим исследованием.

Дмитрий Ткаченко: Уже третий раз этим исследованием занимается киевский офис немецкой международной исследовательской компании IFAK Institut. Директор компании Сергей Говоруха – выходец из Донецка. Его команда донецких социологов давно переехала в Киев, но у них остались люди, которые могут все делать на неподконтрольных территориях, поэтому они в индивидуальном порядке согласились работать с нами.

Хочу вернуться к цифрам. Очень важный вопрос между целевыми аудиториями: пророссийской и проукраинской – «Что происходит на Донбассе?»: «война», «политический кризис», «разборка олигархов» или «гражданская война»?

Только 31% на подконтрольных территориях считает, что идет война с Россией. Но в 2016 году было 22%.

Но 39% на подконтрольной территории называют военный конфликт на Донбассе «политическим кризисом». Люди не понимают, что происходит.

– Алексей, на неподконтрольной части Донбасса 41% считает себя более похожими по ценностям на жителей России, при этом 34% говорят, что они отличаются от жителей и Украины, и России. На Донбассе – один народ, но с разными мировоззрениями?

Алексей Панич: Я бы так не сказал. У нас и до 2014 года многие на Донбассе говорили, что они ментально ближе к россиянам.



Но это не что-то фатальное и что нельзя поменять. Когда мы оцениваем результаты социсследований, обязательно нужно спрашивать себя, почему люди именно так говорят и что они под этим понимают.

Например, на неподконтрольных территориях уменьшается количество тех, кто считает, что это война с Россией, увеличивается количество тех, кто считает, что это «гражданская война».

Как человек, живущий на неподконтрольной территории, будет сейчас говорить, что это война с Россией? От него немедленно требуют определиться, за Россию он или за Украину. А он не хочет. Он хочет быть ближе к Украине, но в каком-то своем особом статусе.

– Люди себя часто называют носителями российских ценностей или что их ценности отличаются от украинских и российских. То, что они считают и кем они являются на самом деле – люди просто не осознают, что на самом деле они и не так отличаются от остальных украинцев?

Алексей Панич: Я бы сказал, что это какие-то жесткие категории. Это связано с тем, как человек чувствует себя сегодня, с кем он общается, какие у него трудовые интересы. Если я хочу стабильную работу в «ДНР», я не буду светить свои проукраинские взгляды.

Если условия изменятся, придет Украина, надо будет иначе строить стратегию выживания, люди начнут менять взгляды

Мировоззрение многих людей скорее носит инструментальный, функциональный характер. Если условия изменятся, придет Украина, придет украинское информационное пространство, надо будет иначе строить стратегию выживания, люди начнут менять взгляды.

– Почти половина жителей неподконтрольной части Донецкой области выступает за предоставления независимости территориям, даже не за предоставление особого статуса.

Алексей Панич: Это скорее эмоционально заявленная позиция. Это не значит, что они хотят быть отдельной нацией, свое государство. А значит: «не трогайте нас, не ломайте наш устоявшийся образ жизни». Чаще всего это и стоит за желанием независимости в донбасском варианте.

– Какое значение имеют эти исследования? В украинской политике не заметно тенденций, что у жителей всего Донбасса во всех сценариях реинтеграции что-либо собирались спрашивать.

Дмитрий Ткаченко: Первое исследование легло в основу нескольких аналитических документов, на базе которых, в свою очередь, строилась стратегия информационной деоккупации, реинтеграции Донбасса.

Сейчас мы должны понимать, что происходит в умах наших граждан, чтобы создавать необходимые продукты.

– Зачем?

Дмитрий Ткаченко: Потому что мы боремся за этих людей, за умы наши сограждан на оккупированных и освобожденных территориях. Мы создаем гражданскую нацию.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)