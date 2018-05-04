Політична еліта не формується через телебачення, бо це популізм (огляд преси)

Експерт газети «День» стверджує, що альтернативні еліти після Євромайдану так і не сформувалися. Відповідно сьогодні на політичному полі переважають гравці, які будують лояльні клуби, а не політичні партії. Цих гравців є кілька, вважає експерт видання політолог Вікторія Подгорна. Перший – це Петро Порошенко як чинний президент, другий –міністр внутрішній справ Арсен Аваков, який має реальний вплив, і третій – Юлія Тимошенко. Ці політичні гравці не зацікавлені в появі справжньої еліти і альтернативних політиків. Є й інші політичні партії або лідери, але всі вони ведуть несамостійну гру: за ними стоять певні ляльководи. Політолог вважає, що штучно створити нового лідера неможливо. Політична еліта не формується через механізм телебачення, тому що це популізм, в якому криється велика небезпека. Весь проект «Нові лідери» – це, по суті, імітація процесу. І навіть якщо учасники, молоді люди, мають певний капітал і задатки, то їх просто «зливають» і використовують у своїх цілях, переконаний експерт газети.

На Донбасі офіційно закінчилася Антитерористична операція і почалася Операція об’єднаних сил. Утім, крім зміни та урочистої передачі керування операцією генералу Сергію Наєву, практично нічого не відбулося, переконує газета «Україна молода». Оперативні зведення з передової так само повідомляють про регулярні обстріли українських позицій. І є вже перші втрати. Як переконує експерт видання, вплинути на Росію можна насамперед міжнародним тиском. А найперспективнішим шляхом є введення миротворчої місії ООН, причому одночасно на всю територію окупованої частини Донбасу, включно з державним кордоном. І з подальшим виведенням чи роззброєнням усіх незаконних збройних формувань, встановленням перехідної адміністрації, а далі – виборами та інтеграцією цих територій у єдиний простір України. Але це – в перспективі. А процес реінтеграції Донбасу потрібно починати вже зараз, не чекаючи звільнення територій. Бо ця війна іде не стільки за території, скільки за людей, які там живуть. На цьому наголошує заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Григорій Тука.

На те, що раптом з’явиться український Макрон, розраховувати не варто, переконує також «Газета по-українськи». Це інтелігентна освічена людина, яка рішуче відстоює національні інтереси та підходить до питань із фінансової точки зору. Україні зараз потрібен інший лідер. Тут –війна. Ситуацію виправить лише рішуча напіввійськова людина, яка діятиме жорстко щодо ворожої держави й власного суспільства, вважає експерт газети політолог Олександр Кочетков. Він переконує, що популярність Юлії Тимошенко базується на тому, що вона – ворог Петра Порошенка. Будь-який політик, який обіцяє розслідувати його діяльність, автоматично викликає повагу в розчарованих українців. Головна проблема Тимошенко – її оточення. Ні позитивної програми, ні команди поки що у неї не видно. Тому позиція Тимошенко погіршуватиметься. А ось рейтинг Петра Порошенка, навпаки, виросте. Цьому сприятиме те, що його підтримують більшість популярних медіа. З достатньо великим відставанням на третьому-четвертому місцях можуть опинитися Олег Ляшко і Святослав Вакарчук. Ситуація зміниться, якщо президент не піде на другий термін. У такому випадку Тимошенко одразу втратить відсотків 60 підтримки. З нею боротимуться несистемні кандидати, які стануть повноцінними учасниками гри, переконаний експерт.

Майже 700 тисяч людей працювали на підприємствах окупованої Донеччини. В Луганській області – до 300 тисяч. Як інформує «Газета по-українськи», після «націоналізації» бойовиками підприємств обсяги виробництва скоротились удвічі. Бойовики кричать у своїх ЗМІ, що економіка росте. Але самі ж показують падіння. 2016-го добували 12,5 мільйона тонн вугілля, тепер планують 8. Реальна статистика ще гірша, переконує видання. Бізнес також там помирає. Якщо не відновлять зв’язки з Києвом, заводи розпиляють на металобрухт. Якісь збережуть для пропаганди. Про це йдеться в публікації «Шахти центрального Донбасу відновити не вдасться».