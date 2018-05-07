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07 Травень 2018, Київ 21:14
Донбас

«Танки грязи не боятся»: кто демонтировал борды «Оппозиционного блока» к 9 мая в Мариуполе?

Так выглядел билборд Александра Вилкула

(Друкуємо мовою оригіналу)

В Мариуполе местные активисты добились демонтажа билбордов к 9 мая, которые посчитали провокативными. Как и во многих других городах востока, здесь на днях появились билборды с поздравлениями с праздником Победы от одного из лидеров «Оппозиционного блока» Александра Вилкула, но в Мариуполе они не провисели и нескольких суток. Часть горожан возмутило и содержание постера, и манера подачи самого поздравления. Там был использован слоган «Танки грязи не боятся», а в одной из локаций города эта реклама еще и соседствовала с бордом памяти Небесной сотни.

На днях в Мариуполе поднялось возмущение среди местных активистов: содержание рекламы многие жители посчитали возмутительным для города, не так давно пережившего обстрелы. Слоганами «Танки грязи не боятся» и «Победа будет за нами» – сопровождалось поздравление депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула. Но уже ночью реклама была демонтирована. Первой это заметила жительница Мариуполя Надежда Самойленко, она же опубликовала в социальных сетях фотографию демонтажа.

Демонтаж билбордов происходил ночью
Демонтаж билбордов происходил ночью
Каким боком Вилкул к Мариуполю? Это бред какой-то! Как они могли устроить такое в этом городе? Это такая жесткая провокация! Некоторые люди звонили и жаловались в СБУ
Надежда Самойленко

«Каким боком Вилкул к Мариуполю? Это бред какой-то! Как они могли устроить такое в этом городе? Это такая жесткая провокация! Я не знаю, чего они добивались. Бойни тут какой-то, повторения 9 мая? Могу сказать, что некоторые люди звонили и жаловались в СБУ. Фамилии называть не буду, но я знаю, что они предупреждали, что ничем хорошим это не кончится»,рассказала Надежда Самойленко.

Как утверждают местные жители, для работ по демонтажу рекламных щитов был привлечен коммунальный транспорт, но городские власти комментировать инцидент не стали, сославшись на то, что не вмешиваются в вопросы размещения и демонтажа подобной продукции от рекламных агентств.

Радио Донбасс.Реалии обратилось в пресс-службу «Оппозиционного блока» и самого Александра Вилкула с вопросом, кто демонтировал рекламу и уместно ли ее содержание, но на момент выхода этого материала в эфир ответ мы не получили.

По состоянию на 7 мая все билборды с поздравлениями от Александра Вилкула демонтированы
По состоянию на 7 мая все билборды с поздравлениями от Александра Вилкула демонтированы

В то же время, в других городах Донецкой области эта же реклама продолжает висеть на улицах. На первый взгляд в постерах – никаких нарушений закона. Однако, историки посоветовали политикам более осторожно использовать тему победы во Второй мировой войне в предвыборной гонке, тем более не использовать слоганы, связанные с тем временем. Говорит кандидат исторических наук, старший преподаватель всемирной истории ДонНУ имени Василя Стуса Антон Лягуша.

9 мая должно быть днем памяти жертв, миллионов жертв, как военных, так и гражданских. И мы не должны мифологизировать эту войну с точки зрения великого Советского Союза
Антон Лягуша

«9 мая должно быть днем памяти жертв, миллионов жертв, как военных, так и гражданских, которые погибли во Второй мировой войне. И мы не должны мифологизировать эту войну с точки зрения великого Советского Союза. Мы точно должны понимать, какими бессмысленными жертвами далась эта победа. Мне кажется, нужно быть крайне осторожным, при этом уважать память по-настоящему воевавших, думаю, что их осталось очень мало. Думать, осмыслять сам ужас войны. Фраза «мы за ценой не постоим» на самом деле – очень страшная», – сказал историк.

Такого же мнения придерживается и координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт», историк Кирилл Галушко. Несмотря на современные споры (как исторические, так и политические) относительно победы во Второй мировой войне и роли Украины в ней, не стоит спекулировать на этой теме, говорит историк.

Нашим политикам желательно четко себе сформулировать, что такое украинская победа во Второй мировой войне, и что такое великая победа советского народа над фашизмом. Это – разные вещи
Кирилл Галушко

«В победе во Второй мировой войне огромная заслуга миллионов украинцев, которые положили за это жизни. Проблема наших политиков в том, что они сознательно или несознательно путают два видения событий мая 1945 года: российская, советская, имперская, тоталитарная и украинская, смысл которой гораздо более трагичен. Нашим политикам желательно было бы четко себе сформулировать, что такое украинская победа во Второй мировой войне, и что такое великая победа советского народа над фашизмом. Это – разные вещи», – считает Кирилл Галушко.

В Мариуполе билборды с поздравлениями от Александра Вилкула демонтированы. Но в других городах Украины подобных движений пока не наблюдалось.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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