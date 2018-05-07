(Друкуємо мовою оригіналу)

В Мариуполе местные активисты добились демонтажа билбордов к 9 мая, которые посчитали провокативными. Как и во многих других городах востока, здесь на днях появились билборды с поздравлениями с праздником Победы от одного из лидеров «Оппозиционного блока» Александра Вилкула, но в Мариуполе они не провисели и нескольких суток. Часть горожан возмутило и содержание постера, и манера подачи самого поздравления. Там был использован слоган «Танки грязи не боятся», а в одной из локаций города эта реклама еще и соседствовала с бордом памяти Небесной сотни.

На днях в Мариуполе поднялось возмущение среди местных активистов: содержание рекламы многие жители посчитали возмутительным для города, не так давно пережившего обстрелы. Слоганами «Танки грязи не боятся» и «Победа будет за нами» – сопровождалось поздравление депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула. Но уже ночью реклама была демонтирована. Первой это заметила жительница Мариуполя Надежда Самойленко, она же опубликовала в социальных сетях фотографию демонтажа.

Каким боком Вилкул к Мариуполю? Это бред какой-то! Как они могли устроить такое в этом городе? Это такая жесткая провокация! Некоторые люди звонили и жаловались в СБУ

«Каким боком Вилкул к Мариуполю? Это бред какой-то! Как они могли устроить такое в этом городе? Это такая жесткая провокация! Я не знаю, чего они добивались. Бойни тут какой-то, повторения 9 мая? Могу сказать, что некоторые люди звонили и жаловались в СБУ. Фамилии называть не буду, но я знаю, что они предупреждали, что ничем хорошим это не кончится», – рассказала Надежда Самойленко.

Как утверждают местные жители, для работ по демонтажу рекламных щитов был привлечен коммунальный транспорт, но городские власти комментировать инцидент не стали, сославшись на то, что не вмешиваются в вопросы размещения и демонтажа подобной продукции от рекламных агентств.

Радио Донбасс.Реалии обратилось в пресс-службу «Оппозиционного блока» и самого Александра Вилкула с вопросом, кто демонтировал рекламу и уместно ли ее содержание, но на момент выхода этого материала в эфир ответ мы не получили.

В то же время, в других городах Донецкой области эта же реклама продолжает висеть на улицах. На первый взгляд в постерах – никаких нарушений закона. Однако, историки посоветовали политикам более осторожно использовать тему победы во Второй мировой войне в предвыборной гонке, тем более не использовать слоганы, связанные с тем временем. Говорит кандидат исторических наук, старший преподаватель всемирной истории ДонНУ имени Василя Стуса Антон Лягуша.

9 мая должно быть днем памяти жертв, миллионов жертв, как военных, так и гражданских. И мы не должны мифологизировать эту войну с точки зрения великого Советского Союза

«9 мая должно быть днем памяти жертв, миллионов жертв, как военных, так и гражданских, которые погибли во Второй мировой войне. И мы не должны мифологизировать эту войну с точки зрения великого Советского Союза. Мы точно должны понимать, какими бессмысленными жертвами далась эта победа. Мне кажется, нужно быть крайне осторожным, при этом уважать память по-настоящему воевавших, думаю, что их осталось очень мало. Думать, осмыслять сам ужас войны. Фраза «мы за ценой не постоим» на самом деле – очень страшная», – сказал историк.

Такого же мнения придерживается и координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт», историк Кирилл Галушко. Несмотря на современные споры (как исторические, так и политические) относительно победы во Второй мировой войне и роли Украины в ней, не стоит спекулировать на этой теме, говорит историк.

Нашим политикам желательно четко себе сформулировать, что такое украинская победа во Второй мировой войне, и что такое великая победа советского народа над фашизмом. Это – разные вещи

«В победе во Второй мировой войне огромная заслуга миллионов украинцев, которые положили за это жизни. Проблема наших политиков в том, что они сознательно или несознательно путают два видения событий мая 1945 года: российская, советская, имперская, тоталитарная и украинская, смысл которой гораздо более трагичен. Нашим политикам желательно было бы четко себе сформулировать, что такое украинская победа во Второй мировой войне, и что такое великая победа советского народа над фашизмом. Это – разные вещи», – считает Кирилл Галушко.

В Мариуполе билборды с поздравлениями от Александра Вилкула демонтированы. Но в других городах Украины подобных движений пока не наблюдалось.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)