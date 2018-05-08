Інавгурація Путіна відбулася. Чи залишилося в Росії інакомислення? – ранковий ефір Радіо Свобода

Донбас. Продуктів на всіх не вистачає, хоч «ще не голод»

Інавгурація Путіна відбулася. Чи є в Росії інакомислення?

День перемоги. 8 чи 9 травня?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак, політолог Олег Саакян і координатор Комітету патріотичних сил Донбасу Єгор Фірсов; політик (Росія) Наталя Шавшукова, політолог Микола Давидюк, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич та голова правління ГО «Європейський Рух України» Вадим Трюхан; директор Інституту проблем радикалізму Костянтин Дикань, політолог Олексій Мінаков та доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України Владислав Гриневич.