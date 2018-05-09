Порошенко у Німеччині. Зустріч з Меркель і Макроном – ранковий ефір Радіо Свобода

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Рейтинги Вакарчука і Зеленського. Навіщо вони соціологам

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: директор Департаменту освіти і гуманітарної політики міськради Черкас Сергій Воронов і помічник голови управління ДСНС України в Черкаській області Костянтин Проценко; директор Інституту світової політики Євген Магда і директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий; генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, політтехнолог Дмитро Раімов і директор фонду «Демократичні ініціативи імені Кучеріва» Ірина Бекешкіна.