Свята маргіналів. Кремль інвестує в травень – ранковий ефір Радіо Свобода

Інформаційна агресія Росії. В ООН розповіли про спротив

Субсидії за новими правилами. Хто не отримає?

Свята маргіналів. Кремль інвестує в травень.

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: заступник головного редактора StopFake Вікторія Романюк і стратегічний радник Балтійського центру розвитку ЗМІ Роман Шутов; виконавчий директор Українського Інституту аналізу та менеджменту політики Андрій Нікончук і колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко; експерт з питань безпеки Юрій Костюченко і заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко.