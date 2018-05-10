Президент України Петро Порошенко перебуває у Німеччині, де провів переговори з лідерами Німеччини і Франції - Ангелою Меркель та Емманюелем Макроном. Які результати цієї зустрічі? Коли буде прогрес у мінському процесі? Чому Німеччина не зважає на російську агресію і реалізовує енергетичний проект «Північний потік - 2»? Ці та інші питання у програмі «Ваша Свобода» Олександр Лащенко обговорює з президентом Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайлом Гончарем, німецьким політологом Андреасом Умландом та українським дипломатом Дмитром Кулебою.