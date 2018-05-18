Питання Московського патріархату можна вирішити в Україні, зокрема, економічно (огляд преси)

Питання Московського патріархату на території України можна вирішити в тому числі й економічно, переконує експерт «Газети по-українськи» парламентарій Вадим Денисенко. Адже, на його думку, церква – це машина із заробляння грошей. Тому варто придивитися, на які гроші живе церква, й багато цікавого випливе. Адже церковники ж мають право брати від усіх. Так, бразильського бойовика Лусваргі затримали в монастирі, який побудували на кримінальні кошти, стверджує експерт. Він наголошує, що вплив Московського патріархату занадти великий. Скажімо, на Чернігівщині від Прилук до кордону з Росією немає жодної церкви Київського патріархату. А там живе кількасот тисяч людей. Докладніше про вплив Кремля на Україну, в тому числі і через церкву, аналізує експерт «Газети по-українськи».

Росії вдалося нав’язати США бажаний для неї формат переговорів Волкер-Сурков, стверджує експерт «Газети по-українськи» політолог Михайло Басараб. Він вважає, що тепер долю України вирішуватимуть дві наддержави – Росія і США. За столом немає місця для України. Київ має кілька паралельних процесів щодо врегулювання. Це Мінськ, «нормандський формат» (переговори між лідерами Франції, Німеччини, Росії та України) і перемовини між Волкером та Сурковим. Тема миротворців присутня в усіх трьох. Однак це не наближає перспективу їхнього введення, зазначає видання. Розпочати місію можна лише після рішення Ради безпеки ООН. Росія там має право вето. Тому на Донбас «блакитні шоломи» можуть потрапити тільки з таким мандатом і в такій кількості, як це вигідно Москві. Кремль заганяє переговори у вузький коридор Мінського процесу, вважає експерт.

Головна тема «Голосу України» присвячена Дню пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Видання нагадує, що 18 травня 1944 року радянський режим почав примусове виселення кримських татар із півострова. Операція НКВС тривала два дні. Видання пише, що особливого звучання трагедія цього народу набуває сьогодні, коли Крим окупований Росією, а проти кримських татар ведеться репресивна політика. Докладніше про ті події і паралелі з сьогоднішнім днем парламентська газета розповідає у матеріалі «Депортація кримських татар: загинув кожен другий».

«Північний потік-2» може стати каталізатором для повномасштабного військового наступу російських військ» – у статті під таким заголовком газета «Голос України» знайомить з думкою голови Верховної Ради Андрія Парубія, який вважає, що «Північний потік-2» – це російська зброя у війні не лише проти України, а й проти всіх країн вільного світу. Це інструмент Путіна, щоб зробити європейські країни залежними від Росії, зазначає спікер парламенту.