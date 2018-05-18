Даже если будет принят закон о запрете в Украине двойного гражданства, обладателям, так называемых «паспортов ЛДНР» ничего не грозит. Их вообще не воспринимают как документы, сообщили в миграционной службе и в СБУ. Однако у жителей неподконтрольного Донбасса часто возникают сложности с восстановлением и заменой украинского паспорта. Некоторые, получившие «паспорт ЛДНР», даже опасаются преследования со стороны украинских силовиков.

Многие люди на неподконтрольной территории получают так называемый паспорт группировок «ЛДНР» по необходимости или по принуждению, рассказывает жительница Луганска Валентина. Чаще всего это касается бюджетников или местных чиновников. Например, сотрудники местного банка или административных органов обязаны иметь книжечку с двухголовым орлом и надписью «ДНР».

На оккупированном части Донбасса опасаются преследований СБУ за «паспорта ДНР»

Жители неподконтрольной части Донбасса опасаются, что списки получивших паспорт от группировок «ДНР»/«ЛНР» передаются в СБУ, и в какой-то момент они не смогут пересечь линию разграничения даже с украинским паспортом. В СБУ утверждают, что так называемый «паспорт ДНР/ЛНР» не является поводом для ареста и преследований на подконтрольной территории, если только за его обладателем не числятся преступления и кровавый след.

Для проезда через КПВВ нужен паспорт гражданина Украины и разрешение от СБУ в электронном реестре. Все остальные документы даже не принимаются к рассмотрению, рассказывает спикер погранслужбы Украины Олег Слободян.

Эти «паспорта ЛДНР» могут быть изъяты, необходимо пересекать КПВВ по действующим документам гражданина Украины

«Тем более документы, которые выданы оккупационной властью на неподконтрольной территории, они вовсе не являются документами и не дают право ни на что. В то же время, эти «паспорта ЛДНР» могут быть изъяты, если их предоставят как основные при пересечении границы, либо если правоохранители сочтут это необходимым. Чтобы спокойно чувствовать себя при пересечении линии разграничения, необходимо пересекать ее по действующим документам гражданина Украины», – сообщил Олег Слободян

По данным оккупационных властей, паспорт группировки «ДНР» получили около 170 тысяч человек – это менее 10% населения этих территорий. Основным документом остается украинский паспорт, по нему устраиваются на работу, регистрируют бизнес, осуществляют расчеты. Но его нужно обновлять, восстанавливать, а это можно сделать только на подконтрольной территории. И тут у людей начинаются проблемы.

Житель Донецка Владимир рассказывает: «Россия официально не признавая «ДНР», признает их паспорт и разрешает с ним, без украинского, въезжать на свою территорию для работы, покупок и отдыха. Украина же, наоборот, ужесточает и усложняет операции по вклейке фото.Нужно предоставить кучу документов, диплом, свидетельство о браке, ИНН и ещё другие,чтобы доказать, что ты есть ты).

Чтобы обновить паспорт, нужно привезти все документы, которые у вас есть – миграционная служба

У тех, кто получал документы в неподконтрольном Донецке и Луганске при получении новых документов могут возникнуть трудности с идентификацией, подтверждает руководитель управления коммуникации государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

Паспорт-книжечка образца 1994 года уже не является в Украине единственным способом идентификации. Его степень защиты очень низкая и паспорт-книжечку легко подделать.

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Чтобы выдавать документы людям, мы должны их идентифицировать. Они должны предоставить дополнительные документы: водительские права, загранпаспорт, военный билет, все, что есть у человека

​«У нас нет доступа к бумажным носителям, к тем «формам №1», которые остались на неподконтрольной территории, захваченной террористами. Для того, чтобы выдавать документы людям, мы должны их идентифицировать. А для этого они должны предоставить дополнительные документы: водительские права, загранпаспорт, военный билет, все, что есть у человека. Все это можно будет проверить, мы сможем послать запрос в необходимые органы», – ​рассказал Сергей Гунько.

Миграционная служба рекомендует всем украинцам на неподконтрольной территории обновлять ветхие паспорта, или менять их на биометрические, а также переклеивать фото в 25 и 45 лет. Потому что иначе по недействительным паспортам не пропустят на подконтрольную территорию.

Жители оккупированной части Донбасса рассказывают, что вклеить фото на подконтрольной части Донецкой области занимает несколько дней, а людям нужно где-то оставаться ночевать, преодолевать блокпосты. По сообщениям слушателей Радио «Донбасс.Реалии», бывали случаи, когда за «быструю» вклейку фото клерки требовали от 200 до 500 гривен.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)