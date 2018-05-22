Жити в Україні: держава страждає від корупції, але вона повна благородних людей (світова преса)

В статті для The Irish Times голова департаменту преси та публічної інформації головного офісу Консультативної місії Європейського союзу Ронан Гоггін змальовує свій досвід життя в Україні. Аналітик «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld Віталій Рибак у статті для американського аналітичного центру Atlantic Council розмірковує над тим, чи зможе колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко скласти конкуренцію на виборах 2019 року Юлії Тимошенко та Петру Порошенку. В аналітичному центрі Emerging Europe йдеться про те, що ЄС пропонує Україні новий пакет макрофінансової допомоги.

Голова департаменту преси та публічної інформації головного офісу Консультативної місії Європейського союзу Ронан Гоггін описує свій досвід життя в Україні в статті для ірландського видання The Irish Times.

Автор, ірландець за походженням, нагадує читачам про дві зимові революції, які пережила Україна у часи незалежності – у 2004 та 2014 роках.

Він зауважує, що аутсайдери судили про Євромайдан в Україні, виходячи зі своїх ідеологічних упереджень: хтось називав Революцію гідності «фашистським захопленням», хтось – «американським» або ж «путінським путчем». «Простий наратив полягав в тому, що українцям треба було бути чи прозахідними, чи проросійськими, ніби вони не могли просто бути чимось незадоволеними», – мовиться у статті.

Гоггін також змальовує деякі українські міста. Він називає Одесу «вільною, байдужою, нахабною, начебто назавжди на межами беззаконного забуття». «Вона славиться особливим почуттям гумору, хоча я не впевнений, що з вище перерахованого пояснює той факт, що це єдине місце на землі, де водій таксі сказав мені не пристібати ремінь безпеки», – йдеться в статті.

Дім, в якому він живе у Києві, побудували ще в 1904 році. Будівля пережила «численні перевороти – дві революції 1917 року, утворення Радянського Союзу, дві світові війни, Голодомор (який багато хто вважає геноцидом), комунізм і його розпад, банкрутство, яке спричинило поштовх до вільного ринку, потім революції після незалежності… Але моя будівля нагадує мені одне слово, яке я б використовував для опису самих українців: вони стійкі», – ділиться своїми враженнями Гоггін.

У країні, настільки гнилій від корупції, як і раніше, народжуються благородні люди, наголошує автор. Олігархія не так помітна, як найбільш привітні хіпстери Європи. А у той час, як напередодні Ліги чемпіонів готелі намагаються нажитися на туристах, пересічні кияни, піклуючись про свою репутацію, пропонують безкоштовно зупинитися у них в гостях.

Це справжній привілей – бути серед них у часи еволюції країни, зауважує автор.

Аналітик «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld Віталій Рибак у статті для американського аналітичного центру Atlantic Council розмірковує над тим, чи може стати колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко скласти конкуренцію на виборах 2019 року лідеру партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко та чинному президенту України Петру Порошенку.

Справа у тому, що, згідно із останніми опитуваннями громадської думки, 12,7% опитаних українців готові голосувати за Гриценка в першому турі президентських виборів. «Це прогрес, порівняно з його попередніми результатами», – зауважує автор статті. Адже це вже третя спроба Гриценка стати президентом України. Його партія «Громадянська позиція» сьогодні також користується популярністю.

«Гриценко має одну особливість, яка відрізняє його від інших провідних українських політиків. Він є полковником Збройних сил України у відставці, який прослужив 25 років – факт, який йому подобається згадувати. Наприклад, він представляє себе експертом, говорячи про російську агресію в Криму та Донбасі, і часто говорить про «честь офіцерів», – пояснює Рибак.

Він також вчився в США і, судячи з його декларацій, має досить невеликі статки, порівняно з іншими своїми конкурентами. Гриценко також і сам використовує ці факти, коли критикує інших олігархів, в тому числі українського президента Петра Порошенка.

Та між Гриценком та українськими олігархами є дещо схоже: всі вони мають доступ до ЗМІ. Дружина Гриценка Юлія Мостова – одна з найбільш поважних журналістів країни, є головним редактором щотижневої газети «Дзеркало тижня». Тим не менше, Гриценко не зловживав цим, мовиться у статті.

Гриценко також підтримує ідею сильного лідерства країни та запевняє, що українцям не слід боятися слова «авторитаризм», адже воно походить від слова авторитет. Окрім критики на адресу українських олігархів, улюбленою темою Гриценка є війна проти України та стан її Збройних сил, зауважує Рибак.

Згідно із дослідженням VoxCheck, 40% його тверджень є правдивими. Але чи стане він справжньою альтернативою Порошенку та Тимошенко – поки що незрозуміло.

В аналітичному центрі Emerging Europe йдеться про те, що ЄС пропонує Україні новий пакет макрофінансової допомоги. Комітет з питань закордонних справ Європейського парламенту затвердив проект постанови, який передбачає надання допомоги на суму до мільярда євро, зауважує автор.

Основною метою цього кроку є допомогти Києву покрити частину потреб у зовнішньому фінансуванні в 2018-2019 роках. Та, крім того, така допомога також може активізувати зусилля України в запровадженні реформ, в тому числі антикорупційних, йдеться в статті.

«Європейський парламент хоче бачити боротьбу з корупцією, забезпечення незалежності суддів та створення Центральної виборчої комісії від представників усіх політичних сил у Верховній Раді України», – зазначає автор.

Автор цитує прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, який зауважив, що «ми повинні уникати небезпеки – зробити помилки, які робили раніше, тут важливе саме поняття справедливості».

Тепер необхідно буде запровадити низку мір, не виконаних під час попередньої програми: для перевірки державних декларацій чиновників, наприклад, необхідна ефективна система верифікації. Серед інших вимог: розгляд нових правил ЄС щодо захисту даних та організація обміну експертами між Україною та ЄС.