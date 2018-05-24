Україна протестує проти побиття Асана Егіза в окупованому Криму – Клімкін

Україна обурена інцидентом, що стався 23 травня в окупованому Криму з делегатом Курултаю кримськотатарського народу Асаном Егізом. Про це в мережі Twitter 24 травня написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Люди зникають і піддаються репресіям у Криму. Ми протестуємо проти затримання та жорстокого побиття делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза. Схоже, Кремль вважає, що такі злочини можуть бути скоєні безкарно», – заявив Клімкін.

Викрадений і побитий невідомими у формі державтоінспекції Асан Егіз пояснив цю ситуацію загальною тенденцією до переслідування кримських татар з боку російських силовиків.

«Останнім часом у Криму не припиняється тиск на активістів і кримських татар у цілому. Доказ тому – нова кримінальна справа щодо Меджлісу. Це ще один приклад переслідування народу в зв'язку з його позицією і неприйняттям тих реалій, які існують у Криму. Своє викрадення я можу пояснити тільки так», – розповів Егіз кореспонденту Крим.Реалії.

23 травня в районі села Піонерське в Сімферопольському районі невідомі люди в формі затримали делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза. В управлінні ФСБ Росії в Криму заперечували затримання Егіза. Пізніше викраденого знайшли в лісі зі слідами побиття.

Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу немає.

Після анексії Криму російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».