В Ізраїлі хочуть заборонити перегляд чемпіонату світу з футболу ув’язненим членам «Хамасу»

Міністр громадської безпеки Ізраїлю Ґілад Ердан закликав пенітенціарну службу країни заборонити палестинським в’язням, які є членами руху «Хамас», перегляд футбольного чемпіонату світу.

«Я не маю наміру дозволити членам «Хамасу», які є затриманими в наших в’язницях, насолоджуватися матчами Кубка світу, поки у нас є ізраїльські заручники та солдати в Смузі Гази», - заявив 27 травня Ердан.

Чемпіонат світу з футболу, найпопулярніша спортивна подія в світі, відбуватиметься з 14 червня до 15 липня в різних містах Росії та приверне увагу мільйонів телеглядачів у всьому світі.

За чинними в Ізраїлі правилами, ув’язнені мають право дивитися телевізор. Ердан зазначив, що вивчає, чи можна змінити ці правила до початку чемпіонату світу.

В ізраїльських в’язницях перебувають близько шести з половиною тисяч палестинців, але не всі вони пов’язані з «Хамас», провідною палестинською групою, яка має владу в Смузі Гази