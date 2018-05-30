На фестивалі «Молодість» показують перший український мок’юментарі-фільм

На кінофестивалі «Молодість» у рамках нової програми експериментальних фільмів Forma представили перший український мок’юментарі (тобто псевдодокументальний фільм – ред.) 2020#desertedcountry («2020. Безлюдна Країна»). Це дебютна повнометражна стрічка режисера Корнія Грицюка, вона, як це прийнято в цьому напрямку кіно, імітує дійсність та висміює її.

Головна тема фільму – проблема еміграції: за сюжетом після підписання угод з Євросоюзом і відкриття кордонів усе населення залишає Україну, а тут залишається лише вісім жителів. Чому вони вирішили не виїжджати, намагаються з’ясувати два інші герої – канадський режисер з українським корінням та його товариш-оператор, – які приїжджають сюди.

«Це – фільм-дискусія, фільм-обговорення. Цим фільмом я спробував у гіперболізованій формі описати процеси, які помічають в сучасній Україні, довівши їх до максимального абсурду», – зазначає режисер 2020#desertedcountry Корній Грицюк.

Як стверджують автори стрічки, у ній «багато іронії, чорного гумору і філософських питань». Зняти фільм вдалося майже безкоштовно: команда працювала над картиною на ентузіазмі, а витрати на саму зйомку були суто виробничими.

Сам знімальний процес відбувся за 35 днів, які розтягнулись на рік, адже зйомки відбувались лише у вихідні.

«Головна складність полягала у тому, що ми могли знімати тільки рано-вранці, коли на вулицях ще не було людей. Звісно, десь траплялися автомобілі чи люди, але ми прибирали їх згодом на постпродакшині», – пояснює режисер.

Фільм 2020#desertedcountry можна буде переглянути 30 травня о 19 годині у кінотеатрі «Київ» (зала «Синематика»).