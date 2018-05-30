Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий, повідомив на брифінгу 30 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Він попросив журналіста зайти до залу. Бабченко сказав, що місяць тому йому стало відомо про те, що замовили його вбивство.

За словами Грицака, Службі безпеки України вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.



Інформація про вбивство Бабченка з'явилася увечері 29 травня. Міністерство закордонних справ Росії і Кремль відкидали свою причетність до цього.



О 19:00 друзі, знайомі та колеги Аркадія Бабченка збиралися оплакувати його смерть, проте зібралися відсвяткувати його «повернення».