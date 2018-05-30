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30 Травень 2018, Київ 20:25
Фотогалереї

Бабченко живий – перший фоторепортаж після замаху

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий, повідомив на брифінгу 30 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Він попросив журналіста зайти до залу. Бабченко сказав, що місяць тому йому стало відомо про те, що замовили його вбивство.

За словами Грицака, Службі безпеки України вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Інформація про вбивство Бабченка з'явилася увечері 29 травня. Міністерство закордонних справ Росії і Кремль відкидали свою причетність до цього.

О 19:00 друзі, знайомі та колеги Аркадія Бабченка збиралися оплакувати його смерть, проте зібралися відсвяткувати його «повернення».

&laquo;За отриманими даними, вбивство Бабченка замовили російські спецслужби. СБУ встановила, що підготовка терористичного акту щодо Бабченка є лише одним елементом операції російських спецслужб, яка спрямована на фізичне знищення російських громадян, які через політичні погляди змушені покинути території Росії&raquo;, &ndash; сказав голова СБУ Василь Грицак на прес-конференції в Києві
1 «За отриманими даними, вбивство Бабченка замовили російські спецслужби. СБУ встановила, що підготовка терористичного акту щодо Бабченка є лише одним елементом операції російських спецслужб, яка спрямована на фізичне знищення російських громадян, які через політичні погляди змушені покинути території Росії», – сказав голова СБУ Василь Грицак на прес-конференції в Києві
Вбивство Бабченка &ndash; інсценуація.&nbsp;Під час прес-конференції глава СБУ попросив журналіста зайти до залу
2 Вбивство Бабченка – інсценуація. Під час прес-конференції глава СБУ попросив журналіста зайти до залу
За словами Грицака, до організації вбивства залучили громадянина України, його затримали
3 За словами Грицака, до організації вбивства залучили громадянина України, його затримали
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Зліва направо: голова Служби безпеки України Василь Грицак, журналіст Аркадій Бабченко та генпрокурор України Юрій Луценко під час брифінгу СБУ
5 Зліва направо: голова Служби безпеки України Василь Грицак, журналіст Аркадій Бабченко та генпрокурор України Юрій Луценко під час брифінгу СБУ
&nbsp;Бабченко сказав, що місяць тому йому стало відомо про те, що замовили його вбивство
6  Бабченко сказав, що місяць тому йому стало відомо про те, що замовили його вбивство
​Інформація про вбивство Бабченка&nbsp;з&#39;явилася увечері 29 травня. Міністерство закордонних справ Росії і Кремль&nbsp;відкидали свою причетність&nbsp;до цього
7 ​Інформація про вбивство Бабченка з'явилася увечері 29 травня. Міністерство закордонних справ Росії і Кремль відкидали свою причетність до цього

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