Лондон розширює розслідування походження грошей росіян – ЗМІ

Національне агентство Великої Британії по боротьбі зі злочинністю розширює масштаб розслідування щодо росіян в Сполученому Королівстві і може заморозити їхні активи. Про це пише в неділю газета «The Sunday Times», яка зазначає, що йдеться про «російських олігархів і мультимільйонерів, пов’язаних з президентом Путіним». До їх числа входять 130 осіб, які можуть зіткнутися з тим, що їхні активи будуть заморожені в результаті боротьби британської влади з брудними грошима.

«The Sunday Times» повідомляє про це з посиланням на керівника підрозділу агентства по боротьбі з економічними правопорушеннями і злочинами в кіберпросторі Дональда Туна, команда якого вивчає можливість введення в дію від 120 до 140 «Ордерів на багатство невстановленого походження».

Тун заявив, що діяльність його організації «зосереджена на боротьбі з корумпованими елітами і незаконно придбаним ними багатством». Однак він запевнив, що слідчі агентства не визначають своїх «цілей за ознакою громадянства».

Джерело газети в британському уряді повідомило, що частина осіб, які потрапили в поле зору Національного агентства по боротьбі зі злочинністю, – це «росіяни або люди, пов’язані з Росією». Введений в Великій Британії закон про кримінальні фінанси вимагає від підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів пояснити походження їхніх активів вартістю понад 50 тисяч фунтів стерлінгів. На думку чиновників, розслідування походження грошей бізнесменів пов’язане з діяльністю режиму президента Росії Володимира Путіна після замаху на колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері.