Росія використовує студентів як зброю в новій «холодній війні» – The Conversation

Росія – одна з найбільш популярних країн для навчання серед міжнародних студентів, особливо студентів з країн колишнього Радянського Союзу, пише Мая Чанкселіані з Оксфордського університету в статті для The Conversation.

Зараз в Росії навчаються понад 243 752 студентів з-за кордону і Росія вважає, що залучення іноземних студентів є важливою геополітичною ціллю.

Російська урядова організація «Россотрудничество» в квітні розпочала кампанію під гаслом «Дуже ймовірно, вітаємо з поверненням, або час додому!» з метою повернути російських студентів з «ворожих країн», зазначає дослідниця.

Установа пояснила: «Існують серйозні проблеми з безпекою для нашої молоді, яка навчається за кордоном. Вони можуть постраждати від провокацій в країнах, які є недружніми до Росії. Русофобські настрої негативно впливають на життя наших громадян за кордоном, наприклад, росіян, які живуть у Великій Британії».

Фраза «дуже ймовірно», переконана дослідниця, стосується коментаря прем'єр-міністра Терези Мей про те, що «дуже ймовірно», Росія відповідальна за отруєння Сергія та Юлії Скрипалів.

Використання цього гасла вказує, що воно було спрямоване на студентів, які навчаються в Великій Британії.

За повідомленнями, кампанія не мала значного впливу, і російських студентів не зворушили урядові попередження про «русофобію».

І це було не тільки з Великою Британією, але й із Туреччиною у 2015 році. Тоді на кордоні між Сирією та Туреччиною збили російський військовий літак. Москва одразу почала закликати своїх студентів повертатися, мовиться у статті.

«Ця політизація російської вищої освіти почалася ще за часів «холодної війни», коли програми обміну стали надзвичайно важливими, особливо з появою комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі. Коли в Африці, Азії та Латинській Америці в середині ХХ століття почали поширюватися антиколоніальні рухи, СРСР побачив у цьому можливість поширити свою діяльність на країни, що розвиваються», – пояснює автор.

Тож тактика Росії не є чимось новим: Радянський Союз розглядав міжнародний набір студентів як важливий інструмент для виконання своїх експансіоністських намірів та спосіб отримання переваги над конкурентами, мовиться у статті.

Навчання міжнародних студентів в Росії розглядається як процес «формування проросійських національних еліт». В Росії переконані, що ці «національні еліти» допоможуть «просувати російські інтереси, включаючи в довгостроковій перспективі» в своїх країнах.

Сьогодні Росія акцентує особливу увагу на студентах із країн СНД та виділяє на це суттєве фінансування. В амбіціях – також країни Азії, Африки та Близького Сходу. «Міністерство освіти та Міністерство закордонних справ сподіваються, що це допоможе «покращити ефективність м’якої сили Росії», – зазначає автор.

Росія планує до 2025 року потроїти кількість іноземних студентів до 700 000. Тому, видається, політизація освіти в Росії триватиме.