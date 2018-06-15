Українці Угорщини: замах на єдність

Угорщина – У середовищі угорських українців не вщухає скандал довкола таємних поїздок Анатолія Бурія, голови національного самоврядування українців ХХ-го району Будапешта, до окупованого Криму, зокрема Алушти, з якою напередодні російсько-української війни між Пештержебетом (назва ХХ-го району угорської столиці) і цим кримським містом встановили побратимські зв’язки.

Попри вимогу частини депутатів Центрального проводу самоврядування українців Угорщини (ДОСУУ) здати мандат, бізнесмен Бурій, вихідець зі Слобожанщини, категорично відмовився це зробити, пояснивши своє рішення тим, що він ... помилився і шкодує про свої вчинки.

Слова каяття подіяли на ситуативну більшість у проводі. Не зважаючи на протести опонентів, різку заяву посла України в Угорщині Любові Непоп, лист із засудженням дій Анатолія Бурія з боку Товариства української культури в Угорщині (ТУКУ), у ДОСУУ переконані, що, згідно з угорським законодавством, депутат національного самоврядування може здати свій мандат лише у разі, якщо у нього є матеріальна заборгованість перед державою, навіть незначна, або коли його винуватість буде доведена у суді.

Удар по іміджеві угорських українців

З огляду на прихильність до нього частини колегіального керівництва ДОСУУ (Державний орган самоврядування українців Угорщини), є підстави очікувати, що ця особа принаймні ще один рік дискредитуватиме угорських українців в Україні та українській діаспорі, вважають секретар ТУКУ Олег Турик і голова національного самоврядування українців у місті Веспрем Ірина Закар.

У своєму листі на адресу посла України Любові Непоп та голови ДОСУУ Юрія Кравченка пан Бурій виправдовується, що у травні 2017 року ним «справді була здійснена поїздка в Алушту в рамках співпраці між містами-побратимами». Ця поїздка, зазначає автор, ніколи не носила таємного характеру і була більш приватною, «оскільки мешканці 20-го району Будапешта виявили бажання відвідати місто-побратим і подивитися, як живуть саме українці в умовах окупації та підтримати їх».

Цей лист з’явився 8 травня 2018 року, всього через 3 дні після того, як у Facebook було оприлюднено заяву Любові Непоп про поїздку Анатолія Бурого до анексованої Росією Автономної республіки Крим. І практично в цей же час, як пригадує керівник ТУКУ Ярослава Хортяні, голова ДОСУУ Юрій Кравченко, колишній підприємець, якого з Анатолієм Бурієм пов’язують деякі бізнесові оборудки, заявив українським депутатам, що він нічого не знав про таку подорож цього депутата.

Хто кого вводить в оману?

«Якщо ця поїздка ніколи не носила таємного характеру, як пише у своєму листі Бурій, то хто кого вводить в оману і чому сам пан Кравченко та підконтрольні йому члени ДОСУУ так вигороджували і відбілювали пана Бурія?» – запитує Ярослава Хортяні, коментуючи для Радіо Свобода цю ситуацію.

Трохи нижче у своєму письмовому поясненні Анатолій Бурій – вільно чи мимоволі – визнає, що це вже другий його контакт з представниками окупованого Криму.

«Я не міг відмовити, адже мав допомогти також і з перекладом. Метою поїздки було налагодження контактів із українською діаспорою, яка мешкає в Криму, її підтримка, а також збереження української культури, української самобутності та цивілізаційної єдності в складний для України період. Підтвердженням цьому є також і приїзди українських колективів із Криму в Будапешт (17-26 вересня 2013 року, 11-17 листопада 2013 року, 15 листопада 2013 року, 13-15 червня 2014 року) на свята нацменшин 20-го району Будапешта з метою презентації української культурної програми», – пише у своєму листі пан Бурій.

Його чомусь не дивує той факт, що у червні 2014 року Крим давно анексований, а на Донбасі йде активна фаза російсько-української війни, обурюється Ірина Закар, голова національного самоврядування українців у місті Веспрем. Тим часом у Ярослави Хортяні виникла інша підозра, щодо більш-менш правильної української мови в листі. За словами тих, хто близько знає російськомовного пана Бурія, українською він ламано заговорив тільки після того, як став ходити на культурницькі заходи угорських українців.

Напад як тактика найкращого захисту

На думку ж інших його колишніх колег, які вимагають його відставки, не слід сприймати і наступні пояснення Бурія за щире золото, коли він пише, що вважає за честь бути учасником культурної місії, вбачаючи «свій обов’язок перед Україною» робити «все можливе, щоб наша українська культура розвивалася і підтримувалася навіть у тих умовах, які тимчасово склалися на території Криму».

«Так само не бачу нічого антиукраїнського в зміцненні української дружби на тлі української культури між містами-побратимами», – заявляє чинний голова українського місцевого національного самоврядування ХХ району Будапешта і член фінансової комісії ДОСУУ Анатолій Бурій.

Він називає провокацією і спланованим тиском на нього заяву посла України Любові Непоп від 5 травня 2018 року.

«Ця провокація була створена виключно після того, як я запропонував таємне голосування за іншого кандидата в парламент (Угорщини – ред.). Результатом голосування стало те, що Ярослава Хортяні позбулася своєї посади (представника української меншини в Національних зборах країни – ред.) в парламенті, яку вона займала останні 5 років, і цей пост – за результатами виборів – перейшов іншому депутату українського самоврядування, з чим пані Хортяні була категорично не згодна», – вважає Анатолій Бурій.

Він наголошує, що «вся ця історія спливла через рік після моєї поїздки, відразу після перевиборів пані Хортяні. «У мене немає ніяких сумнівів, що ця провокація відбувається з почуття помсти. Крім цього, вона несе в собі всі елементи навмисного політичного тиску та переслідування», – пише на своє виправдання Анатолій Бурій.

Історія догори дриґом – Хортяні

«Він ставить все догори дриґом», – заявила на ці звинувачення Бурія голова Товариства української культури в Угорщині Ярослава Хортяні, яка збирається позиватися зі своїм опонентом у суді через образу честі і гідності.

«Ми дуже шкодуємо, що правда про таємні поїздки Бурія до анексованого Росією українського Криму з’явилася лише після складання списку кандидатур на вибори в парламент. Бо якби це випливло раніше, люди зрозуміли б, чому Юрій Кравченко на пару з паном Бурієм так ревно просували нікому не відому людину в особі Бріґітти Суперак у наших громадських організаціях на пост представника української меншини до Національних зборів Угорщини. На жаль, інформація про вчинок Бурія з’явилася тільки після визначення фаворитів передвиборчих перегонів у парламент від української меншини. Вона була оприлюднена на сторінці посла України Любові Непоп у Facebook про відеоінтерв’ю Анатолія Бурого у Криму і що на це ДОСУУ потрібно реагувати», – прокоментувала випади на свою адресу Ярослава Хортяні.

Вона повідомила, що голова ДОСУУ Юрій Кравченко відреагував на заяву посла України запевненнями, що Бурій після свого вчинку нібито здасть свій депутатський мандат.

«Товариство української культури в Угорщині у відповідь зажадало провести розслідування цієї справи, адже відомо тільки про п’ять осіб, які здійснювали поїздки до Криму, хоча всього є шість фігурантів скандалу. Ми відповіли на лист посла України щодо Бурія, що, ставши депутатом чи головою місцевого самоврядування українців, така особа, згідно з угорським законодавством, не є підзвітною ТУКУ, через це Товариство не має жодного впливу чи контролю на неї», – додала Хортяні.

За її словами, коли на першому і другому засіданні ДОСУУ обговорювалося питання про подальше перебування Бурія у складі ДОСУУ, це був чистий фарс.

Мандат і досі у депутата

«Ми вимагаємо оприлюднення звукозапису зборів, де чітко можна почути, хто з депутатів мовчав, хто виступав проти Бурія, хто вибілював цю людину, яка зганьбила українців не тільки в Угорщині, але й на всю Україну та діаспору за кордоном. Якщо прочитати протокол засідання, можна зрозуміти, що чинний провід ДОСУУ аж ніяк не зацікавлений у тому, щоб Анатолій Бурій здав свій мандат. А чому так сталося? Бо його треба тоді виводити зі складу фінансової комісії, де він заважає нормальній роботі, і все, що пропонується на голосування, він і депутат Галина Фараґо, ставлениця Юрія Кравченка, блокують усупереч пропозиціям голови комісії Вікторії Іґнац. Це ж не просто серед нас сидить представник «руського міра». Це людина, яка свідомо підриває українство і шкодить іміджеві України», – зазначила Ярослава Хортяні.

На нещодавніх річних зборах ТУКУ поїздки Анатолія Бурія до окупованого Криму винесли основним питанням порядку денного цієї організації. Збори одноголосно ухвалили рішення написати звернення до депутатів ДОСУУ, що такі люди не мають права бути у складі цього органу і закликали його здати мандат, адже цього не було зроблено.

«Цікаво, що поки зачитувався цей лист, деякі присутні, члени ДОСУУ, співчуваючі Бурієві, так би мовити, блаженно собі усміхалися, ніби і не до них адресоване це звернення... Також ми зазначили, що поки він перебуває у складі Державного самоврядування, ми припиняємо співпрацю з ДОСУУ. Ми є зараз свідками того, що гібридна війна проти України перекинулася за кордон і ведеться вже і проти діаспори, тієї сили, яка підняла нас на боротьбу, допомагала Україні морально і матеріально», – вважає голова Європейського конгресу українців (ЕКУ) і перший заступник президента Світового конгресу українців Ярослава Хортяні.

Вона перелічує, скільки всього корисного для історичної батьківщини встигли зробити лише угорські українці. Йдеться і про шефство над пораненими бійцями АТО, оздоровлення українських дітей із сімей переселенців Донбасу із залученням державних коштів і підприємців, зокрема братів Онищуків та інших, волонтерство, проведення демонстрацій протесту, спільні флеш-моби тощо.

Кому вигідно розпорошувати сили?

«Звичайно, служби безпеки Росії разом із недобитою радянською агентурою КДБ об’єдналися, щоб розвалити українську громаду. І їхній задум майже здійснився, бо їм вдалося усунути лідера української громади від активної діяльності, а потім посіяти розбрат у наших лавах – спрацювала тактика порізаної на шматки салямі. Пересвідчитися в цьому дуже навіть легко. Торік українсько-угорський бізнес-клуб на чолі з Юрієм Кравченком був за нашою спиною тишком нишком перереєстрований на так зване Товариство української національності», – розповідає пані Хортяні.

Коли вона з колегами прочитали його програмні тези, виявилося, що вони дуже подібні до цілей ТУКУ. Припускають, що таким чином започаткована паралельна структура, причому нові її засновники навіть не завдали собі клопоту вийти з лав старої, материнської організації.

Ярослава Хортяні переконана, що план із розвалу легітимних громадських організацій українців Угорщини вже в дії:

«Я так уявляю, що засновники нової псевдоукраїнської організації, немов те зозуленя, хочуть випхати і добити конкурентів, розваливши ТУКУ, щоб через рік, вже на наступних місцевих виборах в Угорщині, мати можливість пропонувати кандидатури своїх висуванців у місцеві органи національного самоврядування українців».

Негаразди почалися в січні

Великі негаразди в надрах української меншини, на думку Ярослави Хортяні, почалися на початку 2017 року. Саме тоді керівництво ДОСУУ почало змінювати кадрові пріоритети та ізолювати своїх колишніх впливових союзників, вдавшись до кампанії дискредитації. Ярослава Хортяні стверджує, що знає напевно, куди ведуть ниточки змови проти неї особисто:

«Вони тягнуться в Україну до почесного консула Угорщини в Івано-Франківську пана Василя Вишиванюка, сина колишнього керівника обласної держадміністрації і колишнього регіонала Михайла Вишиванюка. 14 січня він (Василь Вишиванюк – ред.) приїздив давати нам інструкції під час екскурсійної поїздки делегації членів Державного самоврядування по Карпатах. На жаль, дійшло вже і до такого ганебного явища після оновлення керівництва ДОСУУ, яке свідчить про те, що деякі члени проводу Державного самоврядування українців в Угорщині аж ніяк не самостійні фігури. А вже 16 січня з МЗС України на адресу Світового конгресу українців у Торонто з Києва за підписом Лариси Дір, керуючої управлінням зв’язків із діаспорою, на мене надійшов лист-пасквіль, що я нібито відмовилася від проведення конференції на тему Голодомору у Національних зборах Угорщини».

Ярослава Хортяні зауважує, що конкретної розмови про таку конференцію в Україні ніхто не вів. До того ж, це не так просто – організувати важливий політичний захід, додає вона, кажучи, що це велика підготовча робота. Згодом виявилося, що посольство України в Угорщині мало для цього відповідні кошти. Однак такої інформації колишньому представнику української меншини в парламенті Угорщини не надали.