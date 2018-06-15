(Друкуємо мовою оригіналу)

Мусульмане отмечают Ураза-Байрам – один из главных праздников исламского календаря, который знаменует окончание священного месяца Рамадан и строгого 30-дневного поста. В Луганской области проживает достаточно большая мусульманская община. Однако из-за конфликта она оказалась разъединенной. На подконтрольной территории осталась только Северодонецкая община, в которой, однако, есть много прихожан из других городов и районов. Руководит общиной Темур Беридзе, который 20 лет назад переехал в Украину из Грузии. Он же является и духовным наставником – имамом. После молитвы и проповеди он рассказал о том, как повлиял конфликт на мусульманскую общину в регионе, какие настроения у прихожан, которые живут на неподконтрольной территории, а также о существующих негативных стереотипах в отношении мусульман.

Разделены и мы – мусульмане

– К сожалению, вы знаете, Луганщина разделена. Разделены и мы – мусульмане. Почти все наши общины находятся на оккупированной территории. Мы единственная община, которая есть здесь (подконтрольная Украине территория, – ред.). Поэтому, я выполняю функции не только имама нашей общины, но и имама по всей области. Моя миссия – объединить мусульман, которые тут живут, а также бороться со стереотипами, которые сложились в отношении мусульман.

– Какой ситуация была до войны? В Луганске была достаточно большая община.

​– В Луганске у нас есть соборная мечеть. Она рассчитана на 500 человек. И луганская мечеть всегда была полной. Иногда даже не хватало места. Это было до войны. После войны многие мусульмане оттуда выехали. Через 2 года они начали туда возвращаться. Сейчас в Луганске прихожан человек 50 собирается. Еще у нас есть общины в Алчевске, Брянке, Кадиевке, Кировске, Красном Луче, Антраците, Ровеньках.

– Вы поддерживаете контакты с теми, кто остался на неподконтрольных территориях?

– Поддерживаем контакт, когда они приезжают сюда получить пенсию или другие соцвыплаты. Это единственный способ с ними встречаться. Они приезжают все ко мне. Они у меня ночуют. Живут 2-3 дня и потом уезжают.

– Какие у них настроения?

Все наши прихожане проукраинские

– Все наши прихожане проукраинские. Они надеются, что все это закончится, и мы будем вместе. Официально они не могут об этом провозглашать, потому, что их в последнее время стали «прижимать». Заставляют регистрироваться. Пытаются ограничить их влияние. Но мы ребята стойкие. Мы понимаем, что все хорошее и плохое – от Аллаха. Смотрим в будущее с оптимизмом, и надеемся, что скоро будем вместе. Все наши молитвы всегда начинаются и заканчиваются пожеланием мира.

​– Вы говорили о стереотипах, которые связаны с мусульманами. Они все еще есть?

В России, например, каждый день нарушаются права мусульман

– Я не знаю статистику, но я не наблюдаю, чтобы в мире эти стереотипы исчезли. Мы находимся в каком-то информационном вакууме. У большинства народов нет правильного представления об исламе и мусульманах. Рассказывают только о каких-то радикальных настроениях, о каком-то терроризме. Я вам скажу, что ни одна религия не исповедует насилие, зло, убийства, войны и так далее. Но есть люди, которые иначе трактуют религию, пользуются этим и творят то, что в первую очередь неприятно нам. В Украине, слава Богу, ничего подобного нет. В этом и наша заслуга, так как мы работаем с прихожанами, и второе – это отношение правительства к конфессиям. В России, например, каждый день нарушаются права мусульман. Очевидно, что в этом участвует власть. И общество очень негативно настроено к «не русским».

– Сейчас мы все это прослеживаем на примере Крыма.

– Да, в Крыму это наблюдается. Очень многие оттуда вынуждены были уехать, так как их нахождение там было опасным. Каждый день кого-то обыскивают, пропадает молодежь. Пропадают люди, которые более-менее активны в религиозной жизни. А если человек настроен проукраински, для него ищут какую-то причину, делают врага и сажают. В Украине же такого нет. Я здесь живу уже 20 лет. 10 лет пропагандирую ислам. И я не ограничен ни в чем. Что мне и как говорить, мне никто не диктует.

Сейчас в северодонецкой мусульманской общине больше сотни прихожан, которые представляют около 20 стран мира.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)