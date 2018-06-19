У Львові пара, ймовірно, вживала наркотики, гуляючи з дитиною

18 травня у соцмережах з’явилось відео, зняте на околицях Львова. На ньому чоловік та жінка, присівши біля візочка з дитиною, ймовірно, вживають ін’єкційні наркотики. Після ажіотажу в фейсбуці історією зацікавились правоохоронці – вони завітали в помешкання пари та дали змогу соціальним службам вилучити дитину. То чи понесе покарання пара, якщо підтвердиться, що вона вживала наркотики просто серед вулиці? Та якою буде доля дитини?

19 травня до квартири 43-річного чоловіка та 35-річної жінки, які живуть у цивільному шлюбі, прийшли представники патрульної поліції Львова та соціальних служб.

Причиною візиту стало відео, розміщене на каналі «Варта 1».

На відео видно пару молодих людей, які, прогулюючись із дитячим візочком, зупинились та сіли між готелем «Супутник» та аквапарком. Постійно озираючись навколо, жінка робить внутрішньовенну ін’єкцію невідомої речовини чоловікові. При цьому дитина споглядає за процесом.

В дописі сказано, що інформацію вже передали місцевому дільничому. Також у повідомленні йдеться про те, що жінку з відео помічали за жебракуванням біля місцевого торговельного центру.

Одна із дописувачок у соцмережі написала, що адміністрація торговельного центру поруч викликала поліцію, але правоохоронці не приїхали. Та офіційного підтвердження цим словам немає.

Поліція встановила, що пара проживає в одному зі спальних мікрорайонів Львова. Дитина на відео – їхня спільна дочка, якій у липні має виповнитись 2 роки. Також поліція повідомляє, що в жінки є ще одна дитина – 9-річний син, щодо якого жінка вже втратила материнські права. Дитиною опікується бабуся.

19 червня працівники сектору ювенальної превенції Франківського відділу поліції спільно із соціальним працівниками вилучили 2-річну дитину в батьків та передали лікарям на обстеження. Її долею будуть опікуватись відповідні служби.

На сторінці Нацполіції опублікували фото квартири, в якій проживає цивільне подружжя.

Питання про притягнення матері дитини до кримінальної чи адміністративної відповідальності наразі вирішується. Невідомою залишається доля батька дитини – в офіційних джерелах не повідомляють, чи розглядається ймовірність притягнення його до відповідальності.

Реакцію на відео опублікував уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Він стверджує, що жінка погодилась пройти курс лікування від наркотичної залежності та написала прохання про розміщення дитини в спеціалізованому закладі.

Через те, що мати вже позбавлена батьківських прав щодо першої дитини, то цілком ймовірно, що суд позбавить її прав і на дворічну дівчинку.

Микола Кулеба закликав громадян не бути байдужими щодо таких інцидентів та звертатись у поліцію: «Дуже важливо не бути просто глядачами! Ви можете витрати півгодини свого часу, викликати та дочекатись поліцію, коли бачите нехтування дитиною, але при цьому – ви врятуєте дитячу долю!».