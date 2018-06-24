Святослав Вакарчук про владну систему України і потребу змін

(Рубрика «Точка зору»)

Чому Україні потрібні зміни

Чому нам потрібні зміни і для чого нам потрібні зміни? Є таке усталене слово «система». Нам потрібно змінювати систему.

Що таке система? Це політики, які керують нами. Це правила, які усталені, на жаль, не нами з вами, але за якими ми зараз змушені жити. Система – це великий пост-гоббсівський Левіафан, який живе своїм життям, але змушує нас підлаштовуватися під себе.

Що характеризує цю систему найбільше? Слово «страх». Вона боїться всього на світі. Вона боїться своїх виборців. Вона боїться втратити гроші, які були вкрадені. Вона боїться міжнародних організацій – Міжнародного валютного фонду чи Світового банку. Вона боїться Америки, вона боїться Росії, вона боїться Китаю, вона боїться Євросоюзу, вона боїться всіх. Але найбільше вона боїться вас. Тому що ви справжні, тому що ви мудрі, тому що ви – вільні.

І ви маєте знати і відчувати цей страх. І ви маєте стати мисливцями за нечесністю, мисливцями за безвідповідальністю, мисливцями за корупцією, мисливцями за архаїчним бажанням триматися за все погане. Ви маєте стати мисливцями і маєте відчувати страх цієї жертви, за якою ви полюєте. Тому що ніщо так не надихає, не надає успіху мисливцю, як страх жертви. Нехай вони знають, що ви знаєте, що вони вас бояться. Нехай вони знають, що ви знаєте, що вони мають піти.

Ви маєте прийти на їхнє місце

Ви маєте прийти на їхнє місце. Вони відчувають це кожного дня. Подивіться, як вони маніпулюють всіма нами на телебаченні. Подивіться на те, що вони пишуть в інтернеті і ЗМІ…

Кожного другого дня до нас звертаються надійні і порядні люди, які розказують нам, яка величезна кількість брехні і маніпуляцій, «чорного» піару й інших брудних методів використовується проти тих людей, які є найдостойшнішими людьми в цій країні, проти тих людей, які хочуть щось зробити, проти тих людей, які борються з цією системою. І про мене там є. Я хочу сказати, що мене це не злякає. Це тільки підсилює мою впевненість, що те, що я роблю, є правильним…

Ви як мисливці проти системи маєте вцілити в неї і знищити її для того, щоб більше ніколи вона не роз’їдала як рахова пухлина цю багатостраждальну країну, яка заслуговує на зовсім інші речі. Цей талановитий народ так багато страждав, цей талановитий народ так багато використовували, цей талановитий народ так багато разів був маніпульований, що вже настав час сказати: досить.

​Святослав Вакарчук – український музикант, лідер рок-гурту «Океан Ельзи», композитор, громадський діяч

Із виступу музиканта на випуску Української академії лідерства, місто Київ, 23 червня 2018 року.

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода​