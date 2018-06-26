(Друкуємо мовою оригіналу)

Мониторинговая миссия ООН по правам человека постоянно добивается от так называемых «властей» неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей доступа к заложникам. При чем, конфиденциального, без присутствия администрации. Однако разрешения на это так и не получила. Часть людей содержится там вообще без любого контакта с внешним миром. Среди них – и журналист Станислав Асеев. Об этом в эксклюзивном интервью Радио Донбасс.Реалии рассказала Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

– Существует ли у представителей Мониторинговой миссии ООН доступ к местам незаконного содержания людей на неподконтрольной части Донецкий и Луганской областей?

У Мониторинговой миссии ООН сейчас нет конфиденциального доступа к местам ограничения или лишения свободы на неподконтрольных украинскому правительству территориях. Но мы пытаемся получить этот доступ. Для нас очень важно не только получить доступ к людям, но и возможность говорить с ними один на один. И дискуссии по этому поводу постоянно продолжаются с теми, кто сейчас контролирует эти территории. И мы очень надеемся, что будет прогресс и мы сможем получить конфиденциальный доступ и мы сможем получать достоверную информацию про тех, кого удерживают на той территории.



– То есть сейчас контакты происходят только через посредничество так называемых «властей» неподконтрольной части Донбасса?



Да, действительно. Постоянно происходит диалог с де-факто властью Донецка и Луганска, такие встречи проводят наши сотрудники, которые постоянно находятся в Донецке и Луганске. Я лично постоянно совершаю поездки, чтобы провести встречи и обговорить вопросы, которые касаются защиты прав человека.



– В каких условиях пребывают люди, которые там удерживаются?



В действительности сложно сказать, какие условия удержания под стражей там. Но нам известно несколько мест на территориях, подконтрольных вооруженным группам. Но мы все же получаем информацию относительно условий содержания, отношения к удерживаемым людям. Очень мощным источником информации были люди, которые были освобождены в рамках одновременного обмена в декабре 2018 года. Эти люди рассказывают и о случаях жестокого обращения с заключенными, пытках.



– Большой резонанс вызвала информация о том, что в Украине существуют так называемые секретные тюрьмы «СБУ», об этом рассказывали правозащитники и журналисты в своих расследованиях. Что известно о таких фактах Мониторинговой миссии ООН?



С 2014 года мы также отмечали факты задержаний и содержания без связей с внешним миром, кроме прочего, в здании СБУ в городе Харьков. У нас есть об этом упорядоченная и достоверная информация. Но это было с 2014 года по 2016 годы. Сейчас мы считаем, что люди не содержаться в этом месте. Мы ожидаем, что будет полное и независимое расследования случаев содержания в харьковском СБУ. Виноватые должны быть привлечены к ответственности.



– Уже больше года группировкой «ДНР» незаконно удерживается журналист Радио Донбасс.Реалии Станислав Асеев. При этом оккупационная администрация не позволяет контактировать с ним ни в какой форме. Известно ли что-то об Асееве Мониторинговой миссии ООН?



Мы следим за ситуацией со Станиславом Асеевым и за всеми случаями, когда люди содержаться без коммуникации с миром. У нас есть очень серьезная обеспокоенность по поводу того, как относятся к подобным задержанным. Эта обеспокоенность возникла после того, как мы провели интервью с уже освобожденными людьми. Что касается Асеева, то мы общались с мужчиной, который заявил, что видел его в месте лишения свободы «Изоляция» в Донецке и эта информация у нас на конец мая 2018 года. Он удерживается там вместе с другими людьми, которые содержатся там в связи с конфликтом.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)