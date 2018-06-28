«Румунська шпигунка»: Москва обвинувачує особу, яка нібито розкрила постачання електрики до Криму та Донбасу

Члену правління компанії «Інтер РАО» Карині Цуркан офіційно висунуто обвинувачення в шпигунстві на користь Румунії, повідомляє російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на адвоката Дмитра Цупіка.

Він також розповів агентству «Інтерфакс», що сама Цуркан не визнає провину і вважає порушену проти неї справу спробою змістити її з посади «через принциповість і непідкупність».

Як пише російська редакція Радіо Свобода, Цуркан підозрюють у передачі Румунії даних про переговори Росії з організації постачання електроенергії в анексований Крим та на неконтрольовані урядом України території Донбасу.

Про арешт Карини Цуркан стало відомо 19 червня.