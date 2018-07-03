У російській школі видали грамоти з українською символікою. Директора можуть звільнити

Учні 11-А класу школи №22 в місті Сєрові Свердловської області Росії збирають підписи і записують відеозвернення на підтримку директора школи Тетяни Широких і вчительки старших класів Марини Махової. Зараз питання про звільнення директора вирішується в обласному міністерстві освіти – через почесні грамоти з українською державною символікою, які вчителька помилково роздрукувала для своїх учнів.

Почесні грамоти з українською символікою в Сєрові – це вже п'ятий відомий випадок, коли в російських освітніх установах учням і вихованцям помилково видають почесні грамоти з українськими прапором і гербом. У 2015 році такі грамоти видали школярам у Копейску, зовсім нещодавно, в червні 2018 го – в Уссурійську (Приморський край), навесні 2016 року – в дитячому садку в Барнаулі, в школі №10 в Біробіджані та в школі №2 в місті Добрянка (Пермський край).

У всіх перерахованих вище випадках мова йшла про звичайну неуважність: вчителі роздруковували з інтернету шаблони почесних грамот, не звернувши уваги на їхнє оформлення. Місцеві ЗМІ часто роздували з помилок скандал і писали про «антиросійські провокації» (так, сайт інформаційного агентства «Байкал 24» почав свою статтю про інцидент в Уссурійську зі слів: «Бандерівці зовсім розперезалися в Росії»), федеральні – публікували новини про ці випадки в рубриці «курйози». Але в Сєрові щось пішло не так: оголошеної вчительці догани виявилося замало. Один з батьків учнів подзвонив директору школи, щоб висловити своє обурення тим, що трапилося, директор підтримала вчительку, в результаті скандал дійшов до обласного міністерства освіти. Чиновники викликали директора і вчительку «на килим», тепер керівнику школи загрожує звільнення.

Суворо покарати винних у видачі грамот з українською символікою зажадав, серед інших, депутат Держдуми Росії Сергій Чепіков, в Міністерстві освіти Росії розповіли, що в Сєрові «працює комісія на чолі з першим заступником міністра Ніною Журавльовою».

Дізнавшись про такий розвиток подій, учні 11-А класу і вчителі школи №22 почали збір підписів під петицією з проханням не звільняти директора і вчительку й записали кілька відеозвернень на їхню підтримку.

Один з учнів, які отримали українську «Почесну грамоту» (він попросив не називати свого імені), розповів Радіо Свобода подробиці цієї історії.

– Що це за грамоти і хто перший помітив, що на них зображена стрічка кольорів українського прапора і український тризуб?

Помітити це було не так легко, як багатьом здається

– Це грамоти від нашого класного керівника, всім учням, хто в чому виділився – там «за творчість», «за доброту», «за допомогу в класі». Ніякого іншого сенсу вона не має. Хто перший помітив – невідомо, можливо, я перший і помітив. І зауважив я, варто зауважити, тільки через 6-7 хвилин. Притому що грамоту я розглядав достатньо ретельно, порівнюючи з грамотою мого однокласника, що у нього написано і що у мене. І тільки потім я скинув фотографію своїм однокласникам в групі, щоб побачити їхню реакцію. У нас було через 20 хвилин чаювання в класі, і багато хто там тільки з моєї фотографії й дізнався. Тож помітити це було не так легко, як багатьом здається.

– Як відреагували ваші однокласники, коли помітили, що у них почесні грамоти з українською символікою?

– Та так, посміялися... особливого сенсу в це ніхто не вкладав. Просто посміялися, нічого не сказали серйозного.

– Що сталося потім?

– Усе почалося з того, що деякі батьки подзвонили директору і поговорили з нею. Хтось подзвонив, хтось зустрівся. І вона їм не дуже спокійно відповіла, можна так сказати. Комусь із батьків це не сподобалося, і він відправив цю фотографію у ЗМІ. Потім ЗМІ підхопили і пішло-поїхало.

– Тобто директор стала на бік вчительки?

– Директор, природно, стала на бік вчительки.

– Як ви дізналися, що питання про звільнення директора буде розглядатися на обласному рівні, що ця історія вийшла за межі вашого міста?

– Зі школи, від вчителів дізнався. Сьогодні директор і вчителька їздили в Єкатеринбург вирішувати це питання. Завтра нас запрошують до директора і скажуть результати міністерської перевірки, яка була в Єкатеринбурзі.

– Ця вчителька давно працює в школі?

– Так, вона у мене п'ять років була класним керівником, Махова Марина Вікторівна її звати.

– Що буде далі, як ви самі вважаєте?

Є інформація, що директора все-таки звільнять, а ось вчителю залишать догану

– Треба щонайменше не продовжувати роздувати і не звільняти людей. Є інформація, що директора все-таки звільнять, а ось вчителю залишать догану. Вчителів у нас мало зараз в школі, їх всюди зараз мало, і звільняти вчителя, який веде важливі предмети, – це якось... Більше зараз говорять про директора, хоча спочатку здавалося зі ЗМІ, що всіх собак спустили на вчителя.

– Хто організовує збір підписів?

– Учні нашого класу, батьки збирали. Там не особливо багато, начебто всього близько 10 підписів.

– Хтось із батьків наполягає на звільненні?

Батько, який виклав фото грамоти, вже зрозумів свою помилку

– Ні, ніхто не наполягає. Батько, який виклав фото грамоти, вже зрозумів свою помилку. Просто так вийшло, що це були єдині теплі вихідні, всі роз'їхалися хто куди і не змогли зібратися. Всього за півдня стало відомо, що будемо збирати підписи, і не до всіх ця інформація встигла дійти.

– Чому, на ваш погляд, саме українська символіка викликала такий скандал?

Впродовж останніх чотирьох років якась незрозуміла реакція на все українське

– Впродовж останніх чотирьох років якась незрозуміла реакція на все українське. Я читав коментарі, люди кажуть, що ці грамоти ледь не фашизм пропагують. Мене навіть обіцяли в коментарях цеглиною по голові дати. Мені здається, це суто через російські ЗМІ: навчили ось так реагувати, що все українське погане, і люди, побачивши цю грамоту, відразу думають, що там якась пропаганда.

– Але при цьому у вас в школі так відреагувала меншість?

– У нас взагалі хоч якось на цю історію відреагувала меншість. Деяким просто байдуже.

Як стало відомо Радіо Свобода (підтвердити цю інформацію з офіційних джерел нам не вдалося), комісія міністерства освіти все-таки вирішила обмежитися доганою вчительці, яка надрукувала почесні грамоти з українським прапором і гербом. Зв'язати кореспондента Радіо Свобода з Мариною Маховою або Тетяною Широких в школі №22 також не змогли.

Як пишуть учні школи №22 в групі «Це Сєров, крихітко!» в соціальній мережі «ВКонтакте», почесні грамоти з українською символікою вже замінили на нові. Обурених коментаторів це не заспокоїло: частина з них, як і раніше, впевнена, що випадково роздрукувати грамоти було неможливо. Інших пригнічує сам факт того, що вчителям доводиться скачувати шаблони почесних грамот з інтернету: «Якби були гроші у школи, то вчителям не довелося б качати картинки з інтернету і прославляти місто на всю країну».

На захист вчительки з Сєрова висловилася і російська профспілка «Учитель». Його співголова Всеволод Луховицький вважає, що навіть догана є для неї занадто суворим покаранням: «Догана – це порушення трудової дисципліни, трудових відносин. Навряд чи у неї в трудовому договорі написано, що вона повинна шукати грамоти. Я не знаю, як могли сформулювати причину стягнення. Якщо вчителька цим незадоволена, вона завжди може спробувати оскаржити це в суді», – цитує слова Луховицького російська «Національна служба новин».

Оригінал – на сайті Російської редакції Радіо Свобода