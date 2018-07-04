Туристичне літо-2018 зазнало інфраструктурного колапсу (огляд преси)

Зіпсовані відпустки, позапланові витрати, нерви і купа згаяного часу – так розпочався сезон для українських туристів, констатує газета «День». Соціальні мережі переповненні описами негативного досвіду. Понад тисячу українців за останній тиждень застрягли в аеропортах Львова, Києва, Харкова і навіть Тунісу. Видання зазначає, що така ситуація виникає вже багато років. Щороку за кордон виїжджають близько трьох мільйонів туристів, і подібні проблеми мають сотні тисяч із них. Утім, цей сезон уже називають «найпровальнішим» за останні десять років з точки зору роботи перевізників і туроператорів. Чиновники твердять, що туристичний ринок за останні два роки зріс більш ніж удвічі, при цьому у багатьох виникло «бажання займатися відвертою халтурою». Тому міністр інфраструктури Володимир Омелян вирішив «розібратися з халтурниками» і викликав «на килим» туроператорів, турагентів та авіакомпанії. Наскільки швидко може виправитись ситуація, йдеться в публікації «Літо-2018: інфраструктурний колапс».

Українська армія підійшла до фінального етапу декомунізації. Як інформує газета «Сегодня», начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко оприлюднив наказ, згідно з яким у всіх військових частинах України і військових вишах повинна бути проведена антикомуністична інвентаризація пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дощок і навіть бібліотечного фонду. Повному демонтажу та вилученню підлягає вся комуністична символіка або ж пам'ятник, встановлений на честь осіб, які здійснювали репресії проти національно-визвольного руху. Крім того, повинні бути демонтовані всі пам'ятники і меморіальні дошки на честь осіб, які, за даними Українського інституту національної пам'яті, займали керівні посади в НКВД, КГБ та компартії колишнього СРСР. Торкнеться декомунізація не тільки інтер'єрів військових частин – відтепер всім військовослужбовцям категорично заборонено брати участь в культурних, релігійних та політичних заходах, де використовується комуністична, нацистська і радянська символіка. Про інші заборони розповідається в матеріалі «ЗСУ оголосили війну бюстам і дошкам».

Кілька контраргументів прихильникам перетворення України на державу з парламентською формою правління в газеті «День» пропонує історик Руслан Гарбар. Він нагадує, що за рівнем недовіри Верховна Рада серед усіх гілок влади посідає перше місце. Соціологічні дані останніх років свідчать, що близько 80% українців не довіряють парламенту. Проблема в тому, що з кожним скликанням у ній зростала доля депутатів-бізнесменів. Рада все більше перетворювалася на клуб із захисту інтересів великого капіталу. Саме великого, бо малому і середньому не по кишені прохідні місця в списках. І саме такому, реальному, а не теоретичному парламенту українці мають віддати в руки долю країни, яка перебуває в стані війни? – цікавиться історик. Про переваги президентської форми правління йдеться в статті «Чому президентська республіка».

Газета «Сегодня» знайомить читачів із обнадійливою інформацією – все більше українців віддають перевагу офіційним працевлаштуванням. Серед переваг – гарантовані зарплата і пенсія, оплачувані відпустки і не тільки. За минулий рік рівень тіньової зайнятості в країні скоротився на 8%. Сотні українських компаній чекають своїх працівників, готові платити хороші зарплати. Щоб люди залишалися тут, а не виїжджали на заробітки. Стаття називається «Легальна робота: впевненість в завтра».

Українцям, які мають у власності квартири і будинки великої площі, знову прийшов час платити щорічний податок на нерухомість. Цього року його сума виявиться набагато більшою, ніж у минулому, оскільки зросла мінімальна зарплата, у відсотках від якої обчислюється сума податку. Для того, щоб не нарахували штраф (до 20% суми податку), треба розрахуватися до 1 вересня. Газета «Сегодня» з'ясувала, наскільки можуть поповнитися доходи місцевих бюджетів, а також, як мінімізувати виплати. Стаття називається «Податок на житло: хто і скільки заплатить».