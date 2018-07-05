Большинство украинцев все еще поддерживают Минские соглашения, однако считает, что мир на Донбассе возможен лишь при участии международных организаций – это результаты соцопроса компании GfK Ukraine. 74% опрошенных надеются на мирные переговоры. Но в то же время большая часть считает, что не стоит забывать о силовом воздействии, респонденты поддерживают передачу Украине летального оружия и введение миротворцев.

Кризис на Донбассе нужно решать мирными переговорами, но не забывать о силе, военной помощи США, стран ЕС и о контингенте ООН; мир на Донбассе наступит только после легитимных выборов по украинским законам – так вратце можно описать мнение большинства украинцев, согласно данным соцопроса компании GfK Ukraine. В нем участвовало почти 2 тысячи граждан из всех подконтрольных регионов страны.

60% украинцев за ввод миротворцев ООН

Жители Украины доверяют международным организациям, 60% не видят без их участия мир на Донбассе и поддерживают ввод миротворцев ООН для полного контроля над украинско-российской границей. Но Россия – против такого варианта, таким образом она в очередной раз признала свое участие в конфликте, считает аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев.

Некоторые украинские политики предлагают постепенно захватывать неподконтрольные населенные пункты. Это непрофессионализм или политиканство, считает Александр Клюжев. По его мнению, миротворцы ООН на такое не пойдут, необходимо брать под контроль весь Донбасс.

Миротворцы не будут действовать на территории с вооруженными незаконными формированиями

«Никто не пойдет на ситуацию, когда миротворцы будут фактически параллельно действовать на территории с хорошо вооруженными незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Это не просто позиция Украины, это потребность стран, которые могут потенциально направить своих граждан с миротворческой миссией. Никто не пойдет на такую опасность, когда в любой момент может начаться обстрел и их граждане могут погибнуть от НВФ», – считает Александр Клюжев.

Главное провести легитимные выборы в ОРДЛО, статус потом – социологи

48% украинцев считает, что Донбассу можно предоставить особые полномочия, ровно столько же против этого. Но, практически все сходятся во мнении, что решающим фактором должны стать выборы на неподконтрольных территориях, рассказывает аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина. Известные политики заявляют, что выборы можно будет проводить лишь через несколько лет после того, как ОРДЛО будут взяты под контроль. Это спекуляция и популизм, считает Золкина.

«К любому особому статусу общество готово только при условии, если на неподконтрольной территории будут избраны органы власти в полном соответствии украинскому законодательству. Никакого особого или отдельного статуса без этого предохранителя быть не может. Население понимает, что дать преференции Донбассу можно только после того, как там будет признана законной и легальной власть», – сообщила Мария Золкина

Выплата пенсий в ОРДЛО покажет силу Украины-государства

На многие части минских переговоров Украина не может повлиять без участия остальных участников. Но Украина может усилить свой международный авторитет и лидерство в Минске внутренними реформами, соблюдением прав человека и законов, считает активист общественной организации «Кальмиусская группа» Александр Дмитриев.

Даже возобновление выплат пенсий оставшимся в ОРДЛО покажет силу Украины и заинтересованность в возврате своих территорий, считает Александр.

Восстановление выплат, пенсий будет демонстрировать силу Украины

«Восстановление социальных выплат, пенсий является обязательством государства, которое вытекает из Конституции, как акта высшей силы. Это будет демонстрировать силу Украины, как государства вцелом. А если Украина не будет государством-лидером, то любые переговоры будут ошибочным форматом по деоккупации и аннексии отдельных территорий», – рассуждает Александр Дмитриев.

Большая часть, почти 60% украинцев, готовы предоставить амнистию даже тем, кто участвовал в незаконных вооруженных формированиях, только если у него нет крови на руках.

ПОСЛЕНИЙ ВЫПУСК ДОНБАСС.РЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)