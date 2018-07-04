До закритих портів Криму в червні зайшло 21 судно-порушник – МТОТ

До портів окупованого Криму впродовж червня зайшло 21 вантажне судно-порушник, дії яких зафіксувала міжнародна система ідентифікації AIS (Automatic Identification System).

«Усі судна були під прапором Російської Федерації. Загалом цими суднами здійснено 70 заходів до портів Севастополя та Керчі. Окрім того на рейді в акваторіях портів Севастополя, Феодосії, Керчі та Ялти, що використовуються для стоянки, зафіксовано 14 суден під прапорами Російської Федерації, Республіки Палау та Коморських островів», – указано в повідомленні міністерства з питань тимчасово окупованих територій, поширеному 4 липня.

Морські порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта) закриті розпорядженням української влади ще в 2014 році.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій нагадує, що заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на територіях Криму та Севастополя, є порушенням норм міжнародного права і тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, зокрема, кримінальну.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.